معاون فرماندار دیلم: دانشجویان موتور محرک توسعه جامعه هستند

بوشهر- معاون فرماندار دیلم دانشجویان را موتور محرک جامعه دانست و گفت: دانشجویان آگاه و مطالبه‌گر مهم‌ترین سرمایه برای توسعه هر جامعه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد صبح جمعه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم با حضور مسئولان استانی و محلی ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز دانشجو، با اشاره به نقش اثرگذار دانشجویان در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی که ریشه در نهضت مشروطه دارد، با رهبری امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ وارد مرحله‌ای نو شد و دانشجویان در این مسیر با بصیرت و همراهی، نقشی اساسی در پیروزی انقلاب ایفا کردند.

وی دانشجویان را «موتور محرک جامعه» دانست و افزود: دانشجویان آگاه و مطالبه‌گر مهم‌ترین سرمایه برای توسعه هر جامعه هستند و در خط مقدم جریان‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار دارند. باید از فرصت‌های فراهم‌شده در دانشگاه برای رشد علمی و فعالیت‌های اجتماعی بهره برد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم همچنین بر ضرورت حضور فعال دانشجویان در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: دانشجویان نباید ارتباط خود را با جامعه قطع کنند و ما نیز وظیفه داریم بستر مناسب برای فعالیت، مشارکت و پیشرفت آنان را فراهم کنیم.

حاجب‌فرد در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان این مراسم، اعلام کرد: از ایده‌ها، نقدها و پیشنهادهای دانشجویان استقبال می‌کنیم و تمام ظرفیت خود را برای پیگیری و حل مشکلات آنان به‌کار خواهیم گرفت.

