معاون فرماندار دیلم: دانشجویان موتور محرک توسعه جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجبفرد صبح جمعه در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دیلم با حضور مسئولان استانی و محلی ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز دانشجو، با اشاره به نقش اثرگذار دانشجویان در شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: انقلاب اسلامی که ریشه در نهضت مشروطه دارد، با رهبری امام خمینی (ره) از سال ۱۳۴۲ وارد مرحلهای نو شد و دانشجویان در این مسیر با بصیرت و همراهی، نقشی اساسی در پیروزی انقلاب ایفا کردند.
وی دانشجویان را «موتور محرک جامعه» دانست و افزود: دانشجویان آگاه و مطالبهگر مهمترین سرمایه برای توسعه هر جامعه هستند و در خط مقدم جریانهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی قرار دارند. باید از فرصتهای فراهمشده در دانشگاه برای رشد علمی و فعالیتهای اجتماعی بهره برد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دیلم همچنین بر ضرورت حضور فعال دانشجویان در عرصههای مختلف تأکید کرد و گفت: دانشجویان نباید ارتباط خود را با جامعه قطع کنند و ما نیز وظیفه داریم بستر مناسب برای فعالیت، مشارکت و پیشرفت آنان را فراهم کنیم.
حاجبفرد در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان این مراسم، اعلام کرد: از ایدهها، نقدها و پیشنهادهای دانشجویان استقبال میکنیم و تمام ظرفیت خود را برای پیگیری و حل مشکلات آنان بهکار خواهیم گرفت.
