دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تا پایان هفته جاری مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آموزش‌های عملی، کارآموزی و کارورزی دانشجویان طبق برنامه قبلی و به‌صورت حضوری دنبال خواهند شد.

وی با هشدار نسبت به موج تازه آنفلوانزا در استان بوشهر، از گردش گسترده این ویروس در جامعه خبر داد و افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی شامل استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شست‌وشوی دست‌ها و توجه به تهویه مناسب برای پیشگیری از ابتلاء به این ویروس مورد تأکید است.

وی بابیان اینکه گروه‌های پرخطر ازجمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض خطر ابتلاء به این ویروس هستند اضافه کرد: تزریق واکسن آنفلوانزا و پرهیز از خوددرمانی در صورت مشاهده علائم بیماری ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: دانشجویان برای اطلاع از جزئیات کلاس‌ها می‌توانند به سامانه‌های آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.