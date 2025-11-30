  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تا پایان هفته جاری مجازی شد

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تا پایان هفته جاری مجازی شد

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: کلاس‌های درسی تئوری این دانشگاه از روز دوشنبه ۱۰ آذرماه به‌صورت مجازی برگزار می‌شود، این تصمیم تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اله کرم اخلاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آموزش‌های عملی، کارآموزی و کارورزی دانشجویان طبق برنامه قبلی و به‌صورت حضوری دنبال خواهند شد.

وی با هشدار نسبت به موج تازه آنفلوانزا در استان بوشهر، از گردش گسترده این ویروس در جامعه خبر داد و افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی شامل استفاده از ماسک در فضاهای بسته، شست‌وشوی دست‌ها و توجه به تهویه مناسب برای پیشگیری از ابتلاء به این ویروس مورد تأکید است.

وی بابیان اینکه گروه‌های پرخطر ازجمله سالمندان، کودکان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیشتر در معرض خطر ابتلاء به این ویروس هستند اضافه کرد: تزریق واکسن آنفلوانزا و پرهیز از خوددرمانی در صورت مشاهده علائم بیماری ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: دانشجویان برای اطلاع از جزئیات کلاس‌ها می‌توانند به سامانه‌های آموزشی دانشگاه مراجعه کنند.

