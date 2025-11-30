به گزارش خبرگزاری مهر. مصطفی سالاری در مراسم معارفه عضو جدید هیئت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی بیان کرد: حضور فولادی که از نیروهای بدنه سازمان با سابقه حضور در مسئولیت‌های مختلف و آشنا به موضوعات و مأموریت‌های سازمان است، به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای پیشبرد اهداف تأمین‌اجتماعی مؤثر خواهد بود. حتماً این حضور در کنار دیگر اعضای هیئت مدیره، تأثیرگذاری لازم را خواهد داشت.

وی افزود: رویکردهای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، همراه و مکمل اقدامات تأمین اجتماعی در راستای پیشبرد اهداف کلان سازمانی است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه این مراسم، از زحمات صفی‌خانی به عنوان عضو سابق هیئت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی قدردانی کرد و تجربیات اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های مختلف را برای این سازمان بسیار ارزشمند و گرانقدر دانست.

گفتنی است، هوشنگ فولادی عضو جدید هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، سابقه فعالیت به عنوان مدیرعامل شرکت میلاد سلامت، مدیرکل درمان مستقیم سازمان و مدیر درمان تأمین اجتماعی استان کردستان را در سابقه کاری خود دارد.