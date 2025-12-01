مجموعه قوانین و مقررات اشتغال و بیمه تأمین اجتماعی زنان چگونه است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌هنگام در حوزه‌حقوق اشتغال و تأمین اجتماعی زنان، یکی از نیازهای اساسی برای برنامه‌ریزی‌های کلان، دفاع از حقوق فردی و تحقق عدالت اجتماعی است. کتاب «مجموعه قوانین و مقررات اشتغال و بیمه تأمین اجتماعی زنان»، مجموعه‌ای جامع از قوانین، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که با حقوق شغلی و تأمین اجتماعی زنان در پیوند است.

در این مجموعه ۲ جلدی باتوجه به محورهای پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به دو دسته از حقوق و تکالیف اجتماعی زنان که به‌نوعی با یکدیگر وابستگی و پیوستگی موضوعی دارند، پرداخته شده و تمامی قوانین و مقررات معتبر کشور در ارتباط با این دو موضوع یعنی «اشتغال» و «بیمه تأمین اجتماعی» پس از بررسی حدود ده هزار عنوان قانون، مصوبه و بخشنامه در صد سال اخیر، استخراج شده و در دسته‌بندی موضوعی گردآوری شده‌اند. ابتدا در جلد اول تحت عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با اشتغال» به موضوعاتی از قبیل مشوق‌های اشتغال، به‌کارگیری و استخدام، ساعات کار، حقوق و دستمزد، مرخصی، مأموریت و انتقال و سایر امور شغلی و استخدامی پرداخته شده و قوانین و مقررات مرتبط با زنان در این موضوعات تجمیع شده‌اند و سپس در جلد دوم تحت عنوان «قوانین و مقررات مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی» احکام مرتبط با زنان به تفکیک در موضوعات: مشوق‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، کمک عائله‌مندی و اولاد، کمک بارداری، زایمان و شیردهی و نهایتاً خدمات درمانی گردآوری شده‌اند. نگارنده در این مجموعه، سعی داشته است با رعایت ترتیب منطقی و حفظ دقت علمی، منبعی مستند و کارآمد برای بهره‌برداری پژوهشگران، مدیران، فعالان حقوق زنان، دانشجویان و کلیه علاقمندان به این حوزه فراهم آورد.