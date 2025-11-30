به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلالی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اعلام کرد: با پیگیریهای مستمر و هماهنگیهای گسترده معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی با دستگاههای ذیربط، خوشبختانه صادرات کالای ارزشمند «تختهنرد» بهعنوان یکی از نمادهای اصیل صنایعدستی ایران، آزاد و بلامانع اعلام شد.
این تصمیم مهم پس از بررسیهای دقیق و جلسات متعدد با سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط بهدست آمد و بخشنامه رسمی آن از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.
این اقدام گامی بزرگ در راستای سیاستهای کلان دولت برای رفع موانع صادراتی، تسهیل تجارت خارجی و حمایت همهجانبه از هنرمندان و تولیدکنندگان صنایعدستی است. امیدواریم با اجرای کامل این بخشنامه از سوی گمرکات و ادارات بازرگانی سراسر کشور، شاهد جهش چشمگیر صادرات تختهنرد، تقویت اشتغال پایدار در کارگاههای تولیدی و افزایش سهم صنایعدستی ایران در بازارهای جهانی باشیم.
