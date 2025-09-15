به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اوجانی، با اشاره به روند طولانی پیگیری این مطالبه گفت: مکاتبات و پیگیری‌های گسترده‌ای با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام گرفت و در نهایت، بر اساس استعلام اخیر از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، ممنوعیت صادرات تخته‌نرد لغو می‌شود. در حال حاضر، مکاتبه‌ای با دهقان دهنوی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت، انجام شده و در انتظار ابلاغ رسمی این تصمیم از سوی اداره‌کل قوانین و مقررات صادرات و واردات هستیم.

مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی صنایع‌دستی با تأکید بر آثار راهبردی این تصمیم خاطرنشان کرد: استان‌هایی همچون اصفهان، شیراز، کرمانشاه و کردستان که مراکز اصلی تولید تخته‌نرد کشور به شمار می‌آیند، سال‌ها باوجود تقاضای بالای بازارهای کشورهای همسایه، به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان بهره‌برداری از این ظرفیت اقتصادی را نداشتند.

وی در ادامه افزود: رفع این ممنوعیت می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار برای هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی شود. پیش‌بینی می‌شود با توسعه صادرات قانونی تخته‌نرد، ارزش صادراتی این محصول به رقم یک میلیون دلار برسد و گام مهمی در جهت تقویت صادرات محصولات چوبی ایران برداشته شود.

اوجانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این حوزه گفت: با ابلاغ رسمی رفع ممنوعیت، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند از فرصت‌های جدید در بازارهای جهانی بهره‌مند شوند و تخته‌نرد ایرانی، به‌عنوان یکی از نمادهای فاخر هنر و صنعت کشور، جایگاه شایسته‌تری در عرصه صادرات جهانی به دست آورد.