۴۲ متهم تحت تعقیب در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی صدور دستورات قضائی و درخواست برای دستگیری تعدادی از متهمان متواری، این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و تیم‌های عملیاتی با رصد میدانی و بررسی پرونده‌ها وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از چند روز کار اطلاعاتی در نقاط مختلف شهرستان، موفق شدند ۴۲ نفر از افراد تحت تعقیب را شناسایی و طی چند عملیات هماهنگ دستگیر کنند.

به گفته وی، اجرای این طرح‌ها با هدف ایجاد آرامش عمومی و بازگشت امنیت پایدار در محلات انجام شده است.

فرمانده انتظامی فلاورجان با اشاره به نوع جرایم این افراد توضیح داد: بیشترین اتهامات ثبت‌شده شامل جرایم مالی، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت و همچنین برخی اختلافات خانوادگی بوده است.

سرهنگ هادیان در پایان گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند و پلیس فلاورجان به‌صورت مستمر طرح‌های پاک‌سازی نقاط آلوده و دستگیری متهمان متواری را ادامه خواهد داد.