۳۳ متهم تحت تعقیب در فلاورجان دستگیر شدند

سرهنگ مرتضی هادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وصول دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری تعدادی از متهمان متواری و تحت تعقیب، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان در ادامه افزود: در این رابطه مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی در سطح شهرستان موفق شدند ۳۱ متهم تحت تعقیب را شناسایی و در چند عملیات هماهنگ آنها را دستگیر کنند.

وی عمده اتهام افراد دستگیر شده را جرایم مالی، حمل و نگهداری مواد مخدر، نزاع و درگیری، سرقت واختلافات خانوادگی عنوان کرد و گفت: متهمان دستگیر شده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.