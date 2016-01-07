به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر پنجشنبه در کمیته فرهنگی و هنری ستاد فجر استان همدان بابیان اینکه کمیته های مختلفی برای برگزاری بهتر برنامه های دهه فجر تشکیل شده است، عنوان کرد: کمیته فرهنگی و هنری ارشاد اسلامی همدان نیز یکی از این کمیته ها است.

وی بابیان اینکه زمینه سازی برای رشد و تعالی پیام و فرهنگ انقلاب اسلامی و ترویج آرمان های انقلاب از سیاست ها و برنامه های این دهه است، ادامه داد: امیدواریم توجه بیشتری نسبت به آگاهی نسل جوان در این دهه داشته باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان بابیان اینکه اندیشه و دیدگاه امام و رهبری باید در اجرای برنامه ها اولویت قرار گیرد، بیان کرد: هدف از اجرای این برنامه ها هم افزایی بین دستگاه و سازمان های مردم نهاد است.

عبادی بابیان اینکه هدف اداره ارشاد همدان نیز توسعه و تقویت مشارکت های مردمی است، اظهارداشت: فعالیت های این دهه باید توسط مردم و موسسات فرهنگی و هنری اجرا شود.

وی تاکید براینکه هم افزایی و تقویت مشارکت های مردمی از اولویت های اصلی اجرای برنامه های دهه فجر است، بیان داشت: فعالیت های فرهنگی و هنری کودکان، نوجوانان و جوانان نیز از اولویت های مهم استان به شمار می رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان بابیان اینکه فعالیت های فرهنگی کودکان و نوجوانان از ابتدای سال شروع شده است، ادامه داد: در دهه فجر نیز برنامه هایی برای جوانان در نظر گرفته شده است.

عبادی بابیان اینکه باید از امکانات و ظرفیت های استان برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های این دهه استفاده شود، افزود: باید فضایی شاد در این دهه ایجاد شود.

وی بابیان اینکه ۵۷ برنامه محوری برای این دهه در نظر گرفته است، ادامه داد: برگزاری جشنواره ادبی در شهرستان ملایر، جشنواره موسیقی و فجر در نهاوند و همایش استانی شعر انقلاب در کبودراهنگ از جمله برنامه های کمیته فرهنگی ارشاد اسلامی همدان در دهه فجر خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان بابیان اینکه مشارکت رسانه ها و صداوسیما در اطلاع رسانی برنامه مهم خواهد بود، بیان کرد: باید عرصه اطلاع رسانی در این زمینه تقویت شود.

عبادی بابیان اینکه باید با همدلی و همزبانی برنامه های مناسبی را در استان برگزار کنیم، عنوان کرد: فراهم سازی زمینه مشارکت فرهنگیان و هنرمندان در برنامه ها این دهه ضروری است.