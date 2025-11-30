ورود «صحرا مرد» به تماشاخانه مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باشگاه تئاتر سوره، نمایش «صحرا مرد» به نویسندگی مشترک شهروز ایری و اصغرگروسی، کارگردانی شهروز ایری و با همکاری حوزه هنری استان گلستان و باشگاه تئاتر سوره، با اقتباسی از رمان «ماتی خان» اثر عبدالرحمن اونق، از نیمه دوم آذر در تهران روی صحنه می‌رود.

این اثر، روایتگر مقاومت و شجاعت ترکمن‌ها در برابر ظلم و استبداد دولت رضاخان است و بازنمایی از فرهنگ ترکمن‌ها را در روی صحنه روایت می‌کند.

محمدرضا مولودی، روح الله مجللی، عسل لطیف، مهدی افتخاری‌فر، مهرشاد مهرپویان، متین خوزینی، گونش‌خوجه، الناز نفس‌پور، روح‌الله (راحی) سایری، باران صالحی، مارال کرد، ابوالفضل پاک‌نیا، هادیه چپرلی بازیگران اصلی این نمایش و سمیه آذری، فاطیما جهان‌تیغ، شادی شهریاری، سارینا امینی امجد، مبینا پورقاز گروه بازیگران فرم «صحرا مرد» را تشکیل می‌دهند.

«صحرا مرد» پیش از این در استان گلستان با استقبال گسترده مخاطبان روی صحنه رفت و قرار است از نیمه آذر ماه در تهران، صحنه تماشاخانه مهر حوزه هنری را در اختیار داشته باشد.

عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: سمیه آذری، منشی صحنه: سمیه آذری، فریبا شاه‌حسینی، طراح نور و صحنه: شهروز ایری، موسیقی: حاج محمد ایری، ساخت موسیقی: فریدون رومی، اجرای نور: محمد نقابی، طراح لباس و اجرا: سمیه آذری، ساخت دکور: محمد نقابی، کمال جعفر، طراح گریم و اجرا: داوود رحیمی، دستیار گریم: حسن غزنوی، هماهنگی و روابط عمومی: فرشید کلته، طراحی پوستر: استدیو آوات.

پیش فروش بلیت‌های نمایش «صحرا مرد» از چهارشنبه ۱۲ آذر در سایت تیوال در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.