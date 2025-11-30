به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سوره امید، در آستانه برگزاری سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، گروههای نمایشی خانه تئاتر امید وابسته به حوزه هنری کودک و نوجوان، با اجراهای متعدد در شهرهای مختلف کشور به زودی راهی همدان خواهند شد.
نمایش «خودِ خودِ خودت باش» به نویسندگی و کارگردانی حامد ترابی و تهیهکنندگی مرتضی اسدیمرام، با ادای احترام گروه اجرایی به زندهیاد نصرالله عبادی در سالن عبادی همدان روی صحنه رفت.
این اثر که منتخب بخش کودک جشنواره سیاُم است، تا پیش از آغاز رسمی جشنواره هر روز ساعت ۱۷ در پنج نوبت اجرا میشود و ادامه اجراهای آن برای ماههای آذر و دی ۱۴۰۴ نیز برنامهریزی شده است.
همزمان با اجراهای همدان، نمایش «هیوا» به نویسندگی و کارگردانی امیر شیخجبلی در سالن سوره حوزه هنری اصفهان روی صحنه است و تا ۱۶ آذر ادامه دارد.
«هیوا» که از آثار برگزیده جشنواره بینالمللی عروسکی تهران-مبارک و نیز منتخب سیاُمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان است، هر روز ساعت ۱۸ برای مخاطبان اصفهانی اجرا میشود و پس از پایان اجراهای خود راهی همدان خواهد شد.
در تهران نیز نمایش «راز نجات گیرا» به نویسندگی و کارگردانی سیدحسین فداییحسین، از تولیدات هنرمندان استان قم، از ۱۱ آذر در تالار هنر روی صحنه میرود. این نمایش در چارچوب برنامههای نمایشی حوزه هنری کودک و نوجوان تولید شده و روایتگر مفاهیم قرآنی و دینی برای کودکان و خردسالان است.
خانه تئاتر امید در مسیر آمادگی برای حضور در جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان است.
