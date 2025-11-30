  1. استانها
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۰

۵ دستگاه ماینر غیرمجاز در اصفهان جمع‌آوری شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: اقدام اطلاعاتی پلیس در یک منزل مسکونی به کشف پنج دستگاه ماینر غیرمجاز و تشکیل پرونده برای متهم منجر شد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر بهره‌برداری غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، موضوع برای بررسی تخصصی در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ با انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش، پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده موفق به کشف پنج دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به برآورد کارشناسان گفت: ارزش این تجهیزات حدود پنج میلیارد ریال تخمین زده شده است. او افزود برای فرد متخلف پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی قضائی به‌طور رسمی آغاز شده است.

