سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی مبنی بر بهره‌برداری غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، موضوع برای بررسی تخصصی در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۷ با انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش، پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده موفق به کشف پنج دستگاه ماینر غیرمجاز شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به برآورد کارشناسان گفت: ارزش این تجهیزات حدود پنج میلیارد ریال تخمین زده شده است. او افزود برای فرد متخلف پرونده تشکیل شده و روند رسیدگی قضائی به‌طور رسمی آغاز شده است.