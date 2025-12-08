  1. استانها
ماینرهای ۸ میلیاردی از یک منزل در اصفهان جمع‌آوری شد

اصفهان – فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش هشت میلیارد ریال در یک منزل مسکونی و تشکیل پرونده برای فرد متخلف خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی بیان کرد که مأموران کلانتری ۱۷ پس از انجام اقدامات دقیق میدانی و اطمینان از صحت گزارش، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی انجام‌شده چهار دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش این دستگاه‌ها را هشت میلیارد ریال اعلام کرد و افزود که برای فرد متخلف پرونده تشکیل شده و موضوع تحت رسیدگی قانونی قرار دارد.

