رونمایی از پوستر همایش ملی اندیشه‌های آیت‌الله مردوخ در روستای نوره

سنندج- پوستر همایش ملی اندیشه‌های آیت‌الله شیخ محمد مردوخ کردستانی در روستای نوره رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی از پوستر فراخوان همایش ملی اندیشه‌های آیت‌الله شیخ محمد مردوخ کردستانی ظهر یکشنبه در روستای نوره برگزار شد.

این مراسم با حضور مسئولان محلی، دانشگاهی و جمعی از فعالان فرهنگی و اهالی روستا برگزار شد و بر اهمیت معرفی جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی این شخصیت برجسته تأکید شد.

روستای نوره به عنوان محل برگزاری این آئین انتخاب شد تا ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه بیش از پیش معرفی شود، این انتخاب نمادین، فرصتی برای توسعه فرهنگی و جذب علاقه‌مندان به میراث علمی کردستان فراهم می‌آورد.

ابعاد مختلف شخصیت آیت‌الله مردوخ

آیت‌الله مردوخ تنها یک عالم دینی نبود؛ او روشنفکری اجتماعی، روزنامه‌نگار و کنشگری سیاسی در دوران مشروطه به شمار می‌رفت.

او نخستین ماشین چاپ را به سنندج آورد، روزنامه «ندای اتحاد» را منتشر کرد و انجمن صداقت را تأسیس نمود که بعدها به حزب ترقی تبدیل شد و در آن رأی‌گیری مخفی و تمرین مفهوم دموکراسی اجرا می‌شد.

مردوخ با دیدی اجتماعی و توسعه‌گرا، اجازه داد بخشی از صحن مسجد جامع سنندج برای احداث خیابان جدید واگذار شود؛ اقدامی که نشان‌دهنده دغدغه او برای آبادانی و نوسازی شهری بود و این تصمیم، جلوه‌ای از نگرش مدرن و اصلاح‌طلبانه او در جامعه آن زمان به شمار می‌رود.

این همایش با همکاری استانداری کردستان، فرمانداری سنندج، مرکز کردستان‌شناسی دانشگاه آزاد، خانه فرهنگی آیت‌الله مردوخ، اداره کتابخانه‌ها و همراهی اهالی روستای نوره برگزار شد و این همکاری جمعی نمونه‌ای از همدلی و تلاش مشترک برای معرفی مفاخر فرهنگی و علمی استان است.

اهداف فرهنگی و گردشگری همایش

برگزاری این همایش با هدف بازشناسی جایگاه آیت‌الله مردوخ، تقویت آگاهی عمومی نسبت به میراث علمی و فرهنگی و همچنین توسعه گردشگری فرهنگی در روستای نوره انجام شد.

برنامه‌های جانبی همایش نیز شامل معرفی آثار علمی، فرهنگی و هنری این عالم برجسته و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای جذب علاقه‌مندان پیش‌بینی شده است.

