به گزارش خبرنگار مهر، رونمایی از پوستر فراخوان همایش ملی اندیشههای آیتالله شیخ محمد مردوخ کردستانی ظهر یکشنبه در روستای نوره برگزار شد.
این مراسم با حضور مسئولان محلی، دانشگاهی و جمعی از فعالان فرهنگی و اهالی روستا برگزار شد و بر اهمیت معرفی جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی این شخصیت برجسته تأکید شد.
روستای نوره به عنوان محل برگزاری این آئین انتخاب شد تا ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی منطقه بیش از پیش معرفی شود، این انتخاب نمادین، فرصتی برای توسعه فرهنگی و جذب علاقهمندان به میراث علمی کردستان فراهم میآورد.
ابعاد مختلف شخصیت آیتالله مردوخ
آیتالله مردوخ تنها یک عالم دینی نبود؛ او روشنفکری اجتماعی، روزنامهنگار و کنشگری سیاسی در دوران مشروطه به شمار میرفت.
او نخستین ماشین چاپ را به سنندج آورد، روزنامه «ندای اتحاد» را منتشر کرد و انجمن صداقت را تأسیس نمود که بعدها به حزب ترقی تبدیل شد و در آن رأیگیری مخفی و تمرین مفهوم دموکراسی اجرا میشد.
مردوخ با دیدی اجتماعی و توسعهگرا، اجازه داد بخشی از صحن مسجد جامع سنندج برای احداث خیابان جدید واگذار شود؛ اقدامی که نشاندهنده دغدغه او برای آبادانی و نوسازی شهری بود و این تصمیم، جلوهای از نگرش مدرن و اصلاحطلبانه او در جامعه آن زمان به شمار میرود.
این همایش با همکاری استانداری کردستان، فرمانداری سنندج، مرکز کردستانشناسی دانشگاه آزاد، خانه فرهنگی آیتالله مردوخ، اداره کتابخانهها و همراهی اهالی روستای نوره برگزار شد و این همکاری جمعی نمونهای از همدلی و تلاش مشترک برای معرفی مفاخر فرهنگی و علمی استان است.
اهداف فرهنگی و گردشگری همایش
برگزاری این همایش با هدف بازشناسی جایگاه آیتالله مردوخ، تقویت آگاهی عمومی نسبت به میراث علمی و فرهنگی و همچنین توسعه گردشگری فرهنگی در روستای نوره انجام شد.
برنامههای جانبی همایش نیز شامل معرفی آثار علمی، فرهنگی و هنری این عالم برجسته و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی برای جذب علاقهمندان پیشبینی شده است.
