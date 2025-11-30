استاندار کردستان: شناساندن مفاخر علمی این دیار به جهان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از پوستر و فراخوان همایش ملی اندیشههای آیتالله شیخ محمد مردوخ کردستانی که در روستای نوره سنندج برگزار شد، بر ضرورت شناساندن فرهیختگان و مفاخر استان به جامعه علمی و فرهنگی کشور تأکید کرد.
استاندار کردستان در سخنان خود آیتالله مردوخ را یکی از بزرگترین مفاخر تاریخ علمی و فرهنگی استان دانست و افزود: ایشان شخصیتی نابغه بود که بیش از صد اثر در حوزههای مختلف علمی و فقهی تألیف کرده و جایگاه ویژهای در میان اهل علم داشته است.
زرهتن لهونی با اشاره به شرایط دشوار زمانه آیتالله مردوخ و محدودیت منابع علمی گفت: در روزگاری که دسترسی به منابع علمی آسان نبود، ایشان بدون استاد و با پشتکار فراوان به جایگاه علمی برجستهای دست یافت که شایسته معرفی جامع و دقیق است.
همایش ملی و خانه فرهنگی آیتالله مردوخ
استاندار کردستان با بیان اینکه هنوز بسیاری از ابعاد شخصیت علمی و فرهنگی آیتالله مردوخ معرفی نشده است، تصریح کرد: با همکاری مرکز کردستانشناسی دانشگاه آزاد، خانه فرهنگی آیتالله مردوخ و حمایت فرزند ارشد ایشان، باید همایشی شایسته و در شأن این عالم بزرگ برگزار شود.
وی همچنین از هیأت مؤسس خانه فرهنگی آیتالله مردوخ، اساتید و فعالان فرهنگی قدردانی کرد و افزود: خوشبختانه سال گذشته مجوز تأسیس خانه فرهنگی ایشان صادر شد و این خانه میتواند محور معرفی ابعاد علمی و فرهنگی این شخصیت برجسته باشد.
زرهتن لهونی اعلام کرد که علاوه بر اعتبارات اختصاص یافته برای توسعه زیرساختهای روستای نوره، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال نیز برای احداث موزه آیتالله مردوخ اختصاص یافته است تا زمینه حفظ و نمایش آثار و میراث این عالم بزرگ فراهم شود.
استاندار کردستان تأکید کرد: این اقدامات در راستای ترویج فرهنگ مطالعه، پژوهش و معرفی مفاخر استان به جامعه علمی کشور و جهان انجام میشود.
رونمایی از پوستر همایش و مشارکت نهادها
در پایان مراسم، با حضور استاندار کردستان، مردم روستا، مسئولان و جمعی از فعالان فرهنگی، از پوستر فراخوان همایش ملی اندیشههای آیتالله شیخ محمد مردوخ کردستانی رونمایی شد.
این مراسم با مشارکت استانداری، اداره کتابخانههای عمومی سنندج و پژوهشکده کردستانشناسی برگزار گردید و فضای فرهنگی و معنوی ویژهای در روستای نوره ایجاد کرد.
