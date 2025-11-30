به گزارش خبرگزاری مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در آئین رونمایی از پوستر همایش ملی اندیشههای آیتالله شیخ محمد مردوخ کردستانی که در محل آرامگاه این عالم بزرگ در روستای نوره سنندج برگزار شد، اظهار کرد: انتخاب روستای نوره بهعنوان محل برگزاری این آئین اقدامی نمادین است و هدف ما معرفی این روستا و آرامگاه آیتالله مردوخ بهعنوان ظرفیت مهم گردشگری فرهنگی است و همزمان زمینه تولید محتوا و شناساندن میراث علمی و فکری ایشان فراهم میشود.
سجادی با اشاره به همکاری گسترده نهادها و مشارکت مردم روستای نوره، افزود: اجرای این برنامه بدون همراهی دستگاههای مختلف و حمایت جامعه محلی امکانپذیر نبود و همایشهایی از این دست نتیجه همدلی و تلاش مشترک است، به ویژه در شرایطی که محدودیتهای بودجهای کار فرهنگی را دشوار میکند.
آیتالله مردوخ؛ عالمی فراتر از سنت
سجادی به ابعاد مختلف شخصیت آیتالله مردوخ پرداخت و اظهار داشت: این روحانی برجسته تنها یک عالم سنتی نبود، بلکه در تحولات فکری، اجتماعی و سیاسی کردستان در طول یک قرن گذشته نقشآفرینی کرده است.
وی با اشاره به فعالیتهای مردوخ در دوران مشروطه گفت: بررسی زندگی و کنشهای اجتماعی او، بسیاری از زوایای کمتر شناختهشده تاریخ کردستان را روشن میکند.
فرماندار سنندج همچنین نگاه توسعهمحور آیتالله مردوخ در دوره پهلوی اول را یادآور شد و افزود: وی اجازه اختصاص بخشی از حیاط مسجد جامع برای احداث خیابان جدید را صادر کرد؛ اقدامی که نشاندهنده شجاعت و توجه او به آبادانی و خیر عمومی است.
فعالیتهای مطبوعاتی و سیاسی
غریب سجادی با اشاره به تلاشهای مطبوعاتی مردوخ، گفت: ایشان روزنامهنگاری پیشرو بود و با انتشار نشریه ندای اتحاد و آوردن اولین دستگاه چاپ به سنندج، زمینه رشد فرهنگی و مطبوعاتی استان را فراهم کرد.
وی افزود: تأسیس انجمن صداقت که بعدها به حزب ترقی تبدیل شد، نمونهای از تلاش آیتالله مردوخ برای گسترش مشارکت اجتماعی و تمرین دموکراسی در آن دوره بود.
میراث فرهنگی و هنری آیتالله مردوخ
فرماندار سنندج در ادامه به جایگاه مردوخ در تولید آثار فرهنگی اشاره کرد و گفت: او نخستین کسی بود که درباره شطرنج کتاب نوشت و این موضوع میتواند بستری برای برنامههای فرهنگی و ورزشی جانبی در کنار همایش ایجاد کند.
سجادی تأکید کرد: همایش ملی اندیشههای آیتالله مردوخ با مشارکت مرکز کردستانشناسی دانشگاه کردستان و حمایت جامعه علمی و محلی برگزار خواهد شد و افزود: امیدواریم این همایش گامی مؤثر برای معرفی بیشتر شخصیت برجسته آیتالله مردوخ و توسعه فرهنگ منطقه باشد.
