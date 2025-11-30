به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد، در نهمین جلسه شورای آرد و نان استان، با تأکید بر ضرورت اصلاح و نظارت دقیق بر شبکه آرد و نان، گفت: هدف ما جلوگیری از تخلفات در شبکه توزیع آرد و سالم‌سازی کامل این فرایند است.

وی با اشاره به بررسی سه دستور کار این جلسه اظهار داشت: متوسط نرخ حمل هر کیسه ۱۵ کیلویی آرد ۲۵ هزار تومان تعیین شده است و نرخ نهایی برای شهرستان‌ها نیز به‌زودی اعلام خواهد شد.

شهرزاد تأکید کرد: هدف ما این است که هرگونه دریافت وجه خارج از روند قانونی از سوی رانندگان یا شرکت‌ها حذف شود و با تخلفات احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.

او همچنین از ورود شرکت‌های جایگزین برای ساماندهی بهتر شبکه حمل آرد از تاریخ ۲۵ آذرماه خبر داد.

معاون اقتصادی استانداری هرمزگان موضوع هوشمندسازی آرد روستایی را یکی از اقدامات مهم استان دانست و افزود: با توجه به بالا بودن حجم تخلفات در برخی نانوایی‌ها، اجرای طرح هوشمندسازی را با هدف کاهش انحرافات و تخلفات و سالم‌سازی شبکه توزیع آرد دنبال می‌کنیم.

وی اعلام کرد: نانوایی‌هایی که به‌صورت مستمر مرتکب تخلف شوند، از فهرست دریافت باز توزیع فوق‌العاده آرد در ماه آینده حذف خواهند شد.

شهرزاد با تأکید بر اهمیت ارزش غذایی نان کامل گفت: تلاش می‌کنیم تعداد نانوایی‌های استان که نان کامل تولید می‌کنند افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: کتاب آموزشی با موضوع نان کامل برای سفیران سلامت مدارس چاپ و در مدارس توزیع خواهد شد تا فرهنگ‌سازی مصرف این نوع نان تقویت شود.