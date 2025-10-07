به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد پس از برگزاری نشست شورای آرد و نان استان هرمزگان در تشریح جزئیات این جلسه اظهار کرد: در این جلسه تصمیماتی در راستای ارتقای کیفیت نان و حمایت از مصرف کننده اتخاذ شد.

وی با اشاره به محوریت اصلی این نشست افزود: محور اصلی این جلسه «نان کامل» بود و در این زمینه دو موضوع «فرهنگ‌سازی مصرف» و «تعیین قیمت نان کامل» مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی های کارشناسی ، ضمن تعیین دستگاه های متولی در این حوزه ، تفکیک کار بین دستگاه های مذکور انجام و مقرر شد زمینه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف از طریق صدا و سیمای مرکز خلیج فارس ، اطلاع رسانی محیطی ، استفاده از ظرفیت مدارس و آموزشگاه ها فراهم شود.



معاون استاندار هرمزگان با بیان اینکه تسهیل فرایند توزیع آرد نیز از دیگر تصمیمات این جلسه بود، تأکید کرد: به منظور تسهیل و تسریع در توزیع آرد بین شهرستان ها و نانوایی ها افزایش تعداد شرکت های حمل آرد در دستور کار قرار گرفته است و موضوع مهم نظارت دقیق بر عملکرد نانوایی ها نیز در دستور کار است.

وی افزود: گران فروشی ، کم فروشی ، عدم رعایت ساعت پخت ، عدم رعایت بهداشت محیط ، عرضه آرد خارج از شبکه رسمی، فروش نان خارج از شبکه نانینو به عنوان مصادیق تخلف بوده و دستگاه های متولی و بازرسان مکلف هستند حسب وظایف ابلاغی با واحد های متخلف برخورد قانونی و متناسب انجام دهند به گونه ای که بازدارنده باشد۰

شهرزاد در پایان خاطرنشان کرد: اولویت صدور مجوز و اختصاص سهمیه آرد برای نانوایی های جدید ، تولید نان کامل بوده و متقاضیان تولید این نوع نان در اولویت صدور مجوز خواهند بود چرا که این یک حرکت بنیادین برای نهادینه کردن فرهنگ مصرف نان سالم است.