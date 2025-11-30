فرهمند: استفاده از فضای مجازی نیاز به مدیریت صحیح دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرهمند ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه فضای مجازی نیروهای مسلح استان بوشهر گفت: امروزه فضای مجازی بین اقشار مختلف جامعه فراگیر شده و زمینههای استفاده از این فضا و اقبال مردم به آن روز به روز گسترش مییابد.
معاون فرهنگی اجتماعی مرزبانی استان بوشهر افزود: در این شرایط ساماندهی فضای مجازی یک ضرورت است و در صورت سامانبخشی به این امر، میتوان از مزایای فراوان آن بهره برد.
وی با بیان اینکه استفاده از فضای مجازی نیاز به مدیریت صحیح دارد، افزود: اگر بتوانیم از آن در مسیر درست بهرهگیری کنیم، برای آحاد مردم سودمند است، اما در صورتی که بدون نظارت، این فضا را رها کنیم، قطعاً تهدید بزرگی است و آسیبهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت، هر فضای رسانهای و اجتماعی جدید طبعاً باعث ایجاد بستری برای سوءاستفاده و عدم کاربری مناسب نیز خواهد شد.
وی گفت: وجود امنیت به عنوان یکی از ارکان و نیازهای اساسی هر جامعه در فضا مجازی نیز بیش از پیش احساس میشود.
فرهمند بیان کرد: عوامل متعددی در حوزه امنیت سایبری مؤثر است؛ برخی از این عوامل میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر مهم بر حوزه امنیت اجتماعی و روانی جامعه داشته باشند، بنابراین برای پیشگیری از این آسیبها باید همه دستگاههای متولی برنامهریزی هدفمند و هوشمندانه داشته باشند،
وی افزود: در سالیان گذشته خصوصاً ماههای اخیر هجمههای تبلیغاتی و فرهنگی گستردهای به واسطه رسانههای معاند به کشورمان وارد شده که خوشبختانه با هوشیاری و آگاهی غالب مردم، نقشههای پلید بیگانگان غالباً با شکست مواجه شدهاست لیکن نفوذ آرام دشمنان این مرز و بوم در غالب مناسبات و اشکال گوناگون فرهنگی و ارتباطی کاملاً مشهود بوده و نیاز به تقابل و دفاع از ارزشهای فرهنگی، دینی و ملی بیش از پیش احساس میشود.
وی به نقش صدا و سیما در اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی اشاره کرد و گفت: با مدیریت هوشمندانه و تلاش مجموعه صدا و سیما در استان گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده که جای قدردانی دارد.
نظر شما