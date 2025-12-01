کیفیت هوا در جنوب استان بوشهر ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، دادههای سامانه پایش کیفی هوا در روز دوشنبه دهم آذرماه نشان میدهد که شاخص آنلاین کیفیت هوا در ایستگاه پایش هوا در پارس جنوبی (پارس ۲) در شهرستان کنگان روی ۱۵۵ است که بیانگر وضعیت ناسالم است.
همچنین شاخص ایستگاه پارس جنوبی در نخل تقی شهرستان عسلویه روی ۱۷۰ یعنی وضعیت ناسالم است و در ایستگاه پارس یک در بیدخون شهرستان عسلویه شاخص روی ۱۱۷ یعنی وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است.
شاخص در دشتستان عدد ۸۲ و در عسلویه عدد ۶۵ را نشان میدهد که بیانگر قابل قبول بودن وضعیت هوا در این شهرها است.
قابل ذکر است که شاخص بین صفر تا ۵۰ نشان دهنده هوای پاک و سالم برای همه افراد است.
شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ وضعیت قابل قبول را نشان میدهد و افراد خیلی حساس در صورت امکان فعالیتهای طولانی یا سنگین را کاهش دهند.
شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ وضعیت ناسالم است که گروههای حساس و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخصهای ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز وضعیت ناسالم را برای برای همه گروههای سنی نشان میدهد و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
شاخص بیان ۲۰۱ تا ۳۰۰ بیانگر هوای بسیار ناسالم است که افراد باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند.
در صورتی که شاخص بین ۳۰۱ تا ۵۰۰ باشد وضعیت خطرناک است و افراد باید از فعالیتهای خارج از منزل خودداری ورزند.
