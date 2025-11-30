نیاز به بازآفرینی نهادی در زیست بوم امنیت سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، حسین مؤمنی معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات این سازمان صبح امروز (یکشنبه، ۹ آذر) در نشست هم اندیشی مراکز آپا کشور اظهار داشت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، همراهی مراکز آپا در جلسات، رویدادها و همایشهای مختلف، نقش مهمی در شکلگیری همکاریهای کارشناسی و علمی داشته است.
وی یادآور شد: هدف اصلی این نشست، بهرهگیری از دیدگاههای رؤسا و کارشناسان مراکز آپا برای بازتعریف و بازآفرینی مأموریتهای حوزه امنیت سایبری و تقویت مسیرهایی است که باید با توان و انرژی بیشتری دنبال شوند. همزمان با هفته پژوهش و فناوری، یادآوری نقش اساتید و دانشگاهها در این نگاه به نوآوری و توسعه محصولات بومی امنیت سایبری، بهویژه با اتکا به ظرفیت نخبگان و دانشگاهها، میتواند محرک تحول و عامل تقویت توان ملی در حوزه سایبری باشد.
مؤمنی افزود: مأموریتها و اولویتهای جدید حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، مطابق با ابلاغهای اخیر، شامل مجموعهای از اهداف کلیدی است که مواردی چون اجرای تکالیف بند الف و ب ماده ۱۰۳ برنامه هفتم توسعه و سند کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، بسترسازی برای توسعه امن و اعتبارسنجی خدمات، گسترش ارائهدهندگان خدمات امنیتی، تقویت توان پیشگیری و مقابله با حوادث سایبری، سنجش مستمر امنیت خدمات دولت هوشمند، ارتقای جایگاه کشور در شاخصهای بینالمللی امنیت سایبری، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز آپا، برنامهریزی برای راهاندازی مرکز عملیات امنیت ملی، ارزیابی امنیتی دستگاههای اجرایی، و رصد برنامههای عملیاتی امنیت سایبری را شامل میشود.
معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری ادامه داد: با بررسی شرایط موجود، نیاز به بازآفرینی نهادی در زیستبوم امنیت سایبری کشور محسوس است. مراکز آپا از مهمترین اجزای این اکوسیستم هستند و افزایش اثربخشی و رسوب عملکرد این نهادها در کشور یک ضرورت است. طراحی الگوهای تازه برای رونقبخشی به این زیستبوم، همسوسازی بازیگران مختلف با یکدیگراز پدافند غیرعامل تا نهادهای فعال در حوزه افتا و حرکت متناسب با سرعت تحولات جهانی از دیگر الزامات پیشرو است.
وی افزود: همچنین پرهیز از فعالیتهای جزیرهای و حرکت به سمت تعریف پروژههای کلان ملی، بهویژه با حذف برخی مأموریتهای گذشته و ایجاد مأموریتهای تازه، اهمیت ویژهای دارد. یکی از مهمترین ظرفیتهای وزارتخانه، شبکه گسترده مراکز آپا در استانهاست که میتواند موتور محرک دوره جدید فعالیتها باشد.
نظر شما