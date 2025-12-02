کشف محموله بزرگ سیگار و تنباکوی قاچاق در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی علیشاهی از کشف یک محموله بزرگ کالای دخانی قاچاق در محور تیل‌آباد خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده مبنی بر تردد یک دستگاه پیکان وانت حامل دخانیات غیرمجاز، تیم‌های عملیاتی پلیس به ایست و بازرسی تیل‌آباد اعزام شدند.

علیشاهی افزود: مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری، یک دستگاه پیکان وانت که قصد خروج از استان را داشت متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، ۲۰۳ هزار نخ انواع سیگار فاقد مجوز و ۲۵۷ کیلوگرم تنباکوی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی گلستان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این محموله دخانی قاچاق را بیش از ۵۰۰ میلیون تومان برآورد کرده‌اند، گفت: در این پرونده پس از تشکیل مستندات قانونی، متهم برای طی مراحل رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.