به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: در هفته اول آذر سال جاری ۶ هزار و ۱۳ میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم به حساب ۲ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۲۸۴ سهام‌دار واریز شده است. این عملیات با همکاری ۴۸ ناشر بورسی و فرابورسی و از طریق اطلاعات سامانه «سجام» صورت گرفته است.

واریز سود جاری ۸ شرکت

در هفته اول آذر ۸ شرکت شامل: «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات امین شهر، بهمن لیزینگ، پتروشیمی غدیر، تکادو، بانک گردشگری، کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی، کربن، دانش بنیان پویا نیرو» سود جاری ۲۵۴ هزار و ۱۰۶ سهام‌دار را که شامل ۶۴۵ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان می‌شود، به حساب بانکی آن‌ها واریز کرده‌اند.

واریز سود سنواتی و حق تقدم ۲ ناشر

در این بازه زمانی، ۲ ناشر شاامل: «گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و معدنی دماوند» سود سنواتی ۱۲ هزار و ۲۲۵ سهام‌دار را که شامل ۲۸ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان می‌شود، پرداخت کردند.

درگاه هوشمند سهامداران

سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایندهای حضور در بازار سرمایه را برای تمام فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است.

هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، فهرست مجامع، و سایر خدمات الکترونیک» بهره‌مند شود.

برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به نشانی www.sejam.ir مراجعه کنید.

مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمی‌شود. با ثبت‌نام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه به دریافت مجدد اطلاعات شما نیازی نخواهد داشت. همه‌چیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد.

مشاهده آسان سودهای واریزی

سهام‌داران می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir و ورود به بخش «گزارش‌ها – سودهای پرداخت‌شده»، جزئیات سودهای واریزی شرکت‌هایی که در آن‌ها سهام دارند را مشاهده کنند.