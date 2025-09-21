به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت سپردهگذاری مرکزی اعلام کرد: با گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه، در هفته چهارم شهریور، مبلغی بالغ بر یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان سود جاری و سنواتی به همراه حق تقدم به حساب ۶۶۸ هزار و ۳۶۲ سهامدار واریز شد.
این پرداختها که با استفاده از اطلاعات دقیق سامانه هوشمند سجام و از سوی ۲۶ ناشر انجام گرفت، گامی مهم در جهت تسهیل و تسریع دسترسی سهامداران به مطالبات خود محسوب میشود. این اقدام نشاندهنده کارآمدی روزافزون زیرساختهای الکترونیکی شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) در مسیر تحول دیجیتال است.
این گزارش میافزاید: در هفته چهارم شهریور امسال، ۲۰ شرکت «حمل ونقل گهرترابرسیرجان، نفت پاسارگاد، شوکوپارس، پتروشیمی شازند، گروه مالی داتام، پتروشیمی گلستان، گسترش صنایع روی ایرانیان، فولادهرمزگان جنوب، مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن، کی بی سی، سیمان ایلام، فرآوردههای نسوزآذر، فرآوردههای نسوز پارس، کشت و صنعت دشت خرم دره، فولاد امیرکبیر کاشان، کاشی پارس، تولید مواد اولیه داروپخش، داروسازی کاسپین، سپنتا و سرمایهگذاری توسعه توکا» سود جاری ۶۳۹ هزار و ۴۲۰ سهامدار که شامل ۵۶۸ میلیارد و ۶۶۸ میلیون تومان میشود را به حساب بانکی آنها واریز شد.
در این بازه زمانی، ۶ ناشر «دشت مرغاب، پارس فولادسبزوار، سرمایهگذاری ارس صبا، پاکسان، پالایش نفت اصفهان و پویا رزکان آق دره» سود سنواتی ۲۸ هزار و ۹۴۲ سهامدار که شامل یک هزار و ۱۸۱ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان میشود را توسط سپردهگذاری مرکزی پرداخت کردند.
روند پرداخت متمرکز سود سهامداران از طریق سامانه سجام، نشاندهنده رشد متعادل در مقایسه با گذشته است. برای نمونه، در گزارش هفتگی پیشین، ۴,۲۰۰ میلیارد تومان سود به ۱.۸ میلیون سهامدار پرداخت شده بود. پرداخت ۱,۷۵۰ میلیارد تومان سود به بیش از ۶۶۸ هزار سهامدار در یک هفته اخیر نیز، نشانهای از پویایی و رشد زیرساختهای دیجیتال در بازار سرمایه ایران است.
مقایسه این آمار با گزارشهای پیشین نشان میدهد: تعداد سهامداران بهرهمند از سجام و حجم پرداختهای متمرکز در حال افزایش است. این روند نهتنها اعتماد سرمایهگذاران را تقویت میکند، بلکه با کاهش هزینههای عملیاتی شرکتها و افزایش شفافیت، به پایداری بازار کمک میکند. انتظار میرود با گسترش استفاده از سجام، شاهد تسریع بیشتر در فرایندهای مالی و افزایش مشارکت سهامداران در بازار باشیم.
در عین حال، این ارقام نشان میدهد: حجم پرداختها و تعداد سهامداران دریافتکننده میتواند در هر دوره به شکل چشمگیری متفاوت باشد، که عمدتاً به زمان پرداخت سود توسط ناشران مختلف و تسویه مطالبات سنواتی بستگی دارد.
