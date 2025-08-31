به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم (از شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴)، میزان پرداخت سود به سهامداران از رشدی معادل ۳۰ درصد برخوردار شده است.
بر اساس جزئیات منتشر شده، در یک سال گذشته، مبلغ کل سودهای جاری و سنواتی پرداخت شده به سهامداران از ۹۷ هزار و ۲۳۹ میلیارد تومان در دوره قبلی (شهریور ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳) به ۱۲۶ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومان رسید. در این دوره ۸۷۴ ناشر، سود خود را برای بیش از ۶۰ میلیون سهامدار از طریق اطلاعات سامانه سجام واریز کردند.
سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایندهای حضور در بازار سرمایه را برای تمام فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است.
هر فرد تنها یکبار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، میتواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مشاهده داراییها، دریافت گواهی سهام، فهرست مجامع، و سایر خدمات الکترونیک» بهرهمند شود.
سهامداران میتوانند با ورود به «درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه» به نشانی: dara.csdiran.ir و ورود به داشبورد «گزارشها - سودهای پرداخت شده» اطلاعات سودهای پرداخت شده شرکتهایی را که در آنها سهامدار هستند، مشاهده کنند.
