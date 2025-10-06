پاسخ به ۶۰ سوال مهم درباره سهام عدالت و وضعیت واریز سود

به گزارش خبرگزاری مهر، واریز سود سهام عدالت و جزییات آن همیشه سوالات متفاوتی را برای مشمولان به وجود می‌آورد، به همین منظور در ادامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به ۶۰ سوال مهم در این خصوص پاسخ می‌دهد تا ابهامی در این زمینه باقی نماند. همه مشمولان با مطالعه این ۶۰ پرسش می‌توانند پاسخ دقیق و کامل سوال خود را مشاهده کنند.

۱.ثبت نام جاماندگان به چه صورت می‌باشد؟

در حال حاضر ثبت نام مجدد برای این اشخاص اعلام نشده است، این طرح باید به تصویب دولت برسد. لذا موضوع را از رسانه‌های رسمی پیگیری کنید.

۲.جاماندگان سهام عدالت چه کسانی هستند؟

کسانی که در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۹۶ مدارک آنان ناقص بوده است، جزء جاماندگان محاسبه می‌شوند. در حال حاضر تاریخ ثبت نام مجدد برای این اشخاص اعلام نشده است. این طرح باید به تصویب برسد و لذا موضوع را از رسانه‌های رسمی پیگیری کنید.

۳.جاماندگان سود سهام عدالت که تاکنون سود خود را دریافت نکرده‌اند به چه صورت اقدام نمایند؟

جاماندگان سود سهام عدالتی که تا کنون سود خود را دریافت نکرده‌اند با مراجعه به سایت Sejam.ir و یا Sahamedalat.ir نسبت به تکمیل اطلاعات حساب بانکی خود اقدام نمایند.

۴.به چه روش می‌توان مبلغ سود واریز شده سهام عدالت را مشاهده نمود؟

با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس Dara.csdiran.ir در قسمت دارا گزینه تاریخچه سود سهام عدالت می‌توانند سودهای پرداخت شده را مشاهده کنند و با مراجعه به سایت Sahamedalat.ir سهامداران می‌توانند در قسمت وضعیت واریز سود نسبت به مشاهده سود واریز شده اقدام کنند. همچنین با تماس با سرخط کشوری ۱۵۶۹ داخلی ۱ (یک) با وارد نمودن کد ملی و کلید # نیز می‌توانید از مبلغ سود سهام عدالت اطلاع یابید.

۵.ثبت نام در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به چه صورت است؟

پیش از ورود به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، لطفا از سجامی بودن خود اطمینان کسب کنید.

در صورتی که کاربر برای بار اول وارد درگاه می‌شود، برای استفاده از طریق مرورگر به آدرس Dara.csdiran.ir/auth/register مراجعه نموده و کدملی/شناسه ملی خود را به همراه متن امنیتی وارد نماید.

جهت احراز هویت یک کد تائید به شماره موبایل ثبت شده در سامانه سجام، ارسال خواهد شد و کاربر کد تائید را در قسمت مربوطه وارد می‌کند و سپس شخصا اقدام به تعریف رمز عبور نماید.

باید توجه داشت رمزی که انتخاب می‌شود، رمزی ثابت است که در دفعات بعدی نیز، رمز ورود کاربر به درگاه یکپارچه می‌باشد. لذا کاربر بایستی نهایت دقت را در به خاطر سپردن رمز داشته باشد.

رمز عبور انتخابی بایستی حداقل ۸ کاراکتر باشد و شامل حروف بزرگ، حروف کوچک، اعداد و کاراکترهای نگارشی موجود در صفحه کلید باشد.

برای دفعات بعدی ورود به درگاه پس از مراجعه به آدرس Dara.csdiran.ir/auth/login و درج کدملی/شناسه و رمز عبور تعریف شده بصورت صحیح، کد تائید پیامک خواهد شد و کاربر می تواند وارد درگاه خود شود.

چنانچه به هر دلیلی رمز عبور خود را فراموش کردید، با مراجعه به Dara.csdiran.ir/auth/forgot-password و درج کدملی/شناسه و متن امنیتی وارد مرحله بعدی شوید.

کد تائید جهت فراموشی رمز عبور به شماره تلفن همراه ارسال می‌گردد که با وارد کردن در بخش مربوطه، امکان تعریف رمز عبور جدید میسر خواهد بود.

در صورت بروز مشکل یا هر سوالی می‌توانید تماس با سرخط کشوری ۱۵۶۹ داخلی ۶ تماس حاصل کنید.

۷.نحوه تغییر شماره شبا سهام عدالت به چه صورت می‌باشد؟

مشمولان می بایستی با مراجعه به سامانه سجام Sejam.ir نسبت به ثبت اطلاعات بانکی در سامانه اقدام و ثبت نام را تکمیل نمایند.

۹.سود سهام عدالت به چه شماره حسابی واریز خواهد شد؟

اولویت واریز سود سود سهام عدالت شماره حساب و شبا ثبت شده در سامانه سجام می‌باشد در صورت عدم ویرایش، شماره حساب و شبا اعلامی در سایت سهام عدالت (فقط سهام عدالت مستقیم) واریز می‌شود.

۱۱.در چه صورت سود به شماره شبا معرفی شده در سامانه سجام و سهام عدالت واریز نخواهد شد؟

در صورتی‌که حساب معرفی شده در سامانه سجام و سهام عدالت مسدود، بلند مدت، حساب مشترک باشد سود واریز نخواهد شد.

۱۲.سود سهام عدالت کم واریز شده، علت چیست؟

الف) نسبت به ارزش اولیه سهام، سود واریز خواهد شد. (مراجعه به سایت سهام عدالت Sahamedalat.ir)

ب) در صورتی‌که سهامدار تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به فروش اقدام کرده باشد سود کمتر واریز خواهد شد.

ج) سهام از محل ارث به شخص انتقال یافته باشد به نسبت تعداد سهم انتقال یافته سود واریز خواهد شد.

۱۳.سود سهام عدالت افراد فوت شده به چه صورت است؟

درصورتی که تقسیم سهام عدالت قبل از تاریخ واریز سود انجام شده باشد، سود سهام عدالت متوفی برای ورثه واریز خواهد شد.

۱۴.نحوه تشکیل پرونده سهام عدالت متوفیان به چه صورت است؟

در حال حاضر تا تاریخ ۱۳۹۹.۵.۱ تقسیم سهام عدالت متوفیان انجام می شود.

می‌توانید به هرکدام از دفاتر کارگزاری یا بانک‌های «ملی، ملت، پارسیان و تجارت» مراجعه کنید. ارائه خدمت توسط این دفاتر به صورت کاملاً رایگان می‌باشد.

ابتدا می‌بایست وارد درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس Dara.csdiran.ir شود.

وارد بخش امور سهام عدالت متوفی شوید. سپس با وارد نمودن کدملی و تاریخ تولد متوفی در بخش استعلام نوبت تشکیل پرونده، نسبت به این موضوع که آیا زمان تشکیل پرونده متوفی فرارسیده یا خیر و این‌که متوفی دارای چه دارایی می‌باشد، اطلاع حاصل کنید.

پس از تشکیل پرونده در یکی از دفاتر، امکان پیگیری پرونده از طریق بخش استعلام وضعیت پرونده در درگاه یکپارچه برای تمامی وراث، قابل مشاهده خواهد بود.

۱۵.نحوه تقسیم سهام عدالت متوفی به چه صورت است؟

تقسیم سهام عدالت مستقیم متوفیان در حال حاضر انجام نمی‌شود و هرگونه اقدام در این راستا منوط به فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم و اطلاع رسانی‌های آتی است.

تقسیم سهام عدالت غیرمستقیم متوفیان در صورتی‌که متوفی بعد از تاریخ ۱۳۹۹.۵.۱ فوت شده باشد، در صورتی که سهامی غیر از سهام عدالت داشته باشد می‌توانند از طریق درگاه دارا وارد شده و از قسمت پنل میز خدمت تشکیل پرونده متوفی را انتخاب نماید و نسبت به تقسیم سهام های متوفی اقدام کنید. لازم به ذکر است فقط در صورتی تقسیم انجام می‌شود که دارای سهام دیگری نیز باشد.

۱۶.لیست دفاتر منتخب میراث را اعلام کنید؟

با مراجعه به آدرس Csdiran.ir در قسمت نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان یکی از کارگزاری یا بانک‌های منتخب را انتخاب کرده و با برگه انحصار وراثت و مدارک هویتی وراث به این مراکز مراجعه کنند. قابل ذکر می‌باشد این فرایند کاملا رایگان می‌باشد.

۱۷.نحوه تشکیل پرونده تقسیم دارایی سهام عدالت متوفیان به چه صورت است؟

ابتدا می‌بایست وارد درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس Dara.csdiran.ir شوید.

بعد وارد بخش امور سهام عدالت متوفی شوید.

سپس با وارد نمودن کدملی و تاریخ تولد متوفی در بخش استعلام نوبت تشکیل پرونده، نسبت به این موضوع که آیا زمان تشکیل پرونده متوفی فرارسیده است یا خیر و این‌که متوفی دارای چه دارایی است، اطلاع حاصل کنید.

در صورت تائید زمان تشکیل پرونده می‌توانید به هرکدام از دفاتر کارگزاری یا بانک‌های «ملی، ملت، پارسیان و تجارت» مراجعه کنید. ارائه خدمت توسط این دفاتر به صورت کاملاً رایگان می باشد.

پس از تشکیل پرونده در یکی از دفاتر، امکان پیگیری پرونده از طریق بخش استعلام وضعیت پرونده در درگاه یکپارچه برای تمامی وراث، قابل مشاهده خواهد بود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، تماس با سرخط کشوری ۱۵۶۹ داخلی «۰ - صفر» ارتباط با کارشناسان پاسخگو در مرکز تماس ذینفعان بازار سرمایه حاصل کنید.

۱۸.نحوه ثبت نام جهت دریافت سودسهام عدالت به چه صورت است؟

در صورتی‌که فرد دارای سهام عدالت باشد، در سامانه سجام Sejam.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند و در قسمت اطلاعات بانکی شماره شبا معتبر خود را معرفی نمایند همچنین می‌توانند با مراجعه به سایت سهام عدالت Sahamedalat.ir در قسمت مشاهده و ویرایش پروفایل نسبت به تغییر یا ثبت شماره شبا اقدام نمایند.

۲۰.ارزش اولیه سهام عدالت چه مبلغی است؟

با مراجعه به سایت Sahamedalat.ir از بخش مشاهده دارایی می‌توان ارزش اولیه سهام خود را مشاهده نمایند.

۲۱.چرا با ویرایش شماره شبا داخل سایت سجام در سایت سهام عدالت نیز همان تغییرات اعمال می‌شود؟

سایت سهام عدالت با هر بروزرسانی اطلاع را داخل سایت سهام عدالت به روز می‌کند.

۲۲.از چه طریقی می‌توان از تقسیم سود سهام عدالت متوفی اطلاعات کسب کرد؟

با مراجعه به سایت Dara.csdiran.ir از بخش امور سهام عدالت متوفی در قسمت استعلام وضعیت پرونده در صورتی که پرونده در حالت پایان پردازش نهایی باشد، ورثه با بررسی سبد دارایی می‌توانند سهام عدالت تقسیم شده را مشاهده کنند.

۲۳.واریز مرحله بعد سود سهام عدالت در چه زمانی انجام می‌شود؟

در حال حاضرتاریخ مشخص اعلام نشده است، لذا موضوع را از رسانه های رسمی پیگیری کنید.

۲۴.آیا سهام عدالت شامل همه افراد خانوار می‌شود و یا فقط سرپرست خانوار؟

سهام عدالت شامل تمام افرادی است که در زمان ثبت نام اولیه اسامی آنها در فرم جمع‌آوری اطلاعات تکمیل و ارسال شده و دعوتنامه سهام عدالت نیز برایشان صادر شده و فرآیند ثبت نام آنها طی شده است.

۲۵.آیا شماره شبا سرپرست خانوار برای همه افراد همان خانواده قابل قبول است؟

مشمولان باید با مراجعه به سامانه اینترنتی سجام به نشانی Sejam.ir نسبت به ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای و ثبت شماره شبای بانکی به نام اقدام کنند.

۲۶.شماره شبا باید مربوط به چه بانکی باشد؟

مشمولان سهام عدالت می‌توانند نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود نزد کلیه بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام کنند. شماره حساب مسدود، بلند مدت، حساب مشترک نباشد.

۲۷.آیا مبلغ سود برای همه یکسان است؟

خیر، میزان سود به تناسب ارزش هر فرد در سامانه سهام عدالت برای هر مشمول تعیین می‌شود.

۲۸.کسانی که تا کنون سود دریافت نکرده اند چه باید بکنند؟

کلیه مشمولین سهام عدالت برای دریافت سود سهام عدالت می‌بایست نسبت به ثبت شماره شبای بانکی خود در سایت Sahamedalat.ir اقدام کنند.

۲۹.از زمانی که شماره شبا در سامانه وارد شد تا زمان واریز سود چقدر طول می‌کشد؟

شماره شباهای بانکی اعلامی مشمولین سهام عدالت پس از استعلام از بانک مرکزی و اخذ تاییدیه در سامانه درج و در لیست واریزی سود سهام عدالت قرار می گیرد.

۳۰.چرا سهام عدالت مددجویان بهزیستی دو برابر سایر مشمولان است؟

بر اساس مفاد آئین نامه سهام عدالت مشمولان دو دهک پایین درآمدی (نهادهای تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد امام ره) شامل احتساب ۵۰ درصد تخفیف در بهای واگذاری و به صورت اقساط ۱۰ ساله بوده‌اند.

۳۱.آیا کسانی که بسته معیشتی دریافت می‌کنند سهام عدالت هم می‌توانند بگیرند؟

بسته معیشتی ارتباطی به سهام عدالت ندارد.

۳۲.آیا کسانی که یارانه دریافت می کنند سهام عدالت هم می توانند بگیرند؟

دریافت یارانه ارتباطی به سهام عدالت ندارد.

۳۳.سود سهام عدالت شامل مالیات می‌شود؟

خیر، مالیات مربوط به سود سهام عدالت قبلا توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیر محاسبه، کسر و پرداخت شده و مالیات جدیدی ندارد.

۳۴.آیا شماره تلفن و شماره شبا باید حتما به نام فرد مشمول باشد؟

بله، شماره شبای بانکی باید حتما به نام خود مشمول باشد. همچنین در سامانه Sejam.ir مشمول می‌تواند نسبت به ویرایش شماره همراه و شبا بانکی مختص به خود اقدام کنید. شماره شبا بانک و شماره همراه باید با کد ملی ثبت شده منطبق باشد.

۳۵.آخرین سود واریز شده سهام عدالت چه مبلغی می‌باشد؟

مبلغ واریز مرحله دوم سود سهام عدالت منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ شامل موارد زیر است:

مشمولانی که ارزش سهام آنها۴۵۲ هزار تومان است مبلغ ۷۴۷ هزارتومان سود دریافت کردند.

مشمولانی که ارزش سهام آنها ۴۹۲هزار تومان است مبلغ سود ۸۱۴ هزارتومان سود دریافت کردند.

مشمولانی که ارزش سهام آنها ۵۳۲ هزار تومان است مبلغ ۸۸۱ هزارتومان سود دریافت کردند.

مشمولانی که ارزش سهام آنها یک میلیونی میباشد مبلغ ۱ میلیون و۶۵۰ هزارتومان سود دریافت کردند.

شایان ذکر است در صورتی که سهامدار انتقال سهام عدالت متوفی را انجام داده باشند به میزان سهام تقسیم شده، به مبلغ سود اضافه می‌شود.

۳۶.شماره شبا مربوط به بانک سرمایه ثبت کردم واریزی انجام نشده علت چیست؟

در صورتی که حساب بانک سرمایه مشکلی نداشته باشد، مبلغ سود از طریق بانک پارسیان برای سهامدار واریز شده است.

۳۷.آیا سود سهام متوفیان هم با این دوره واریز می‌شود؟

در صورتی که تقسیم سهام عدالت متوفی انجام شده باشد در واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ واریز می‌شود.

۳۸.سود سهام عدالت تقسیم شده متوفی چه مبلغی است؟

سود سهام عدالت متوفی به میزان سهام تقسیم شده بین وراث، محاسبه و واریز می‌شود.لطفا به سایت Sahamedalat.ir یا Dara.csdiran.ir مراجعه کنید و در صورت ابهام با شماره تماس ۱۵۶۹ تماس حاصل کنید.

۳۹.چرا برای بعضی از سهامداران سود بیشتر و بعضی سود کمتر نسبت به مبلغ اعلام شده واریز شده است؟

برخی از سهامداران سودهای رسوبی دارند. برخی ورثه یک متوفی و برخی ممکن است ورثه چند متوفی باشند.

همچنین بعضی از پرونده ها که به اشتباه تقسیم آن انجام شده و از سمت سپرده گذاری پرونده ها مختوم شده تا سهام به درستی تقسیم شود.

سود افرادی که در پرونده قبلی سود زیاد گرفته بودند واریز نشده و سود آن را به حساب وراث دیگر که سود نگرفته بودند واریز شده است.

پرونده‌های که اشتباه تقسیم شده و هنوز نامه جهت اصلاح ارسال نشده مجدد سود برای یک ورثه واریز شده

۴۰.آیا سود سهام متوفی هم واریز شده است؟

بله برای تمام ورثه ای که سهام عدالت متوفی بین آنها تقسیم شده باشد سودهای معوقه در دوره جاری محاسبه و واریز می‌شود.

به سایت Sahamedalat.ir یا Dara.csdiran.ir مراجعه کنید و در صورت ابهام با شماره تماس ۱۵۶۹ تماس حاصل کنید.

۴۱.چطور ارزش سهام عدالت را مشاهده کنم؟

لطفا به سایت Sahamedalat.ir مراجعه کنید و در صورت ابهام با شماره تماس ۱۵۶۹ تماس حاصل کنید.

۴۲.چرا سود سهام عدالت نسبت به دوره های گذشته کم تر واریز شده است؟

سود واریزی مربوط به باقی مانده دوره سوم سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ است.به سایت Sahamedalat.ir یا Dara.csdiran.ir مراجعه کنید و در صورت ابهام با شماره تماس ۱۵۶۹ تماس حاصل کنید.

۴۳.سود سهام عدالت متوفی چه تاریخی واریز می‌شود؟

در صورتی که سهام متوفی بین ورثه تقسیم شده باشد سود سهام تقسیمی در دوره جاری به حساب وراث انجام شده است .

۴۴.نحوه فروش سهام عدالت به چه صورت است؟

در حال حاضر امکان فروش سهام عدالت وجود ندارد. لذا موضوع را از رسانه های رسمی پیگیری کنید.

۴۵.واریز سود سهام عدالت در سال ۱۴۰۴چه زمانی است؟

واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ در تاریخ و۱۰مهر ماه انجام شد.

۴۶.سودهایی که در گذشته واریز نشده آیا با این دوره واریز می‌شود؟

درصورتی که شماره حساب صحیح در سجام ثبت شده باشد، واریزی معوقه انجام شده است.

۴۷.چرا سود سهام عدالت نسبت به مبلغ اعلامی کمتر واریز شده است؟

مبلغ واریز شده سود سهام عدالت با کسر هزینه مجامع استانی بوده است.

۴۸.سود سهام عدالت تقسیم شده متوفی چه مبلغی است؟

مبلغ سود متوفی با توجه به ارزش اولیه سهام و مبلغ دریافتی توسط خود متوفی متفاوت است.

۴۹.به چه علت سود سهام متوفی در این مرحله برای من واریز نشده است؟

لطفا به سایت Dara.csdiran.ir قسمت تاریخچه پرداخت سود سهام عدالت مراجعه کنید و در صورت ابهام با شماره تماس ۱۵۶۹ تماس حاصل کنید.

۵۰.با توجه به این ‌که سهام عدالت من رفع توقف شده، مبلغ سود در این مرحله واریز نشده، علت چیست؟

سود سهام برای سهامدارانی که سهام عدالت آنها توقیف بوده و تا تاریخ ۱۴۰۳.۱۲.۱ رفع توقیف شده باشد در این مرحله واریز سود انجام شده است.

۵۱.چرا مرکز تماس ۱۵۶۹ دیر پاسخگو است؟

سامانه ۱۵۶۹، در تمام ساعات شبانه روز پاسخگوی است.

خواهشمند است جهت کاهش مدت زمان انتظار در صف، در ساعات غیر کاری تماس حاصل کنید.

۵۲.آیا به سوالان شخصی هم پاسخ داده می شود؟

پاسخگویی پیام هایی که در بر گیرنده اطلاعات شخصی شما باشد امکان پذیر نیست.جهت بررسی بیشتر با شماره تماس ۱۵۶۹ تماس حاصل کنید.

۵۳.چطور شماره شبا را در سایت سجام ویرایش کنیم؟

مشمولان باید در صورت سجامی بودن با مراجعه به سامانه سجام Sejam.ir از بخش ویرایش اطلاعات بانکی گزینه ویرایش و ثبت اطلاعات بانکی را انتخاب کرده و با پرداخت پنج هزار تومان نسبت به ویرایش شماره شبا اقدام کنند.

۵۴.منظور از رسوب سود چیست؟

به وجوهی اطلاق می‌شود که بابت سود سهام تخصیص یافته به مشمولان سهام عدالت از سوی شرکت‌های سرمایه پذیر، به دلایلی نظیر نقص اطلاعات حساب بانکی، مسدود بودن حساب یا عدم ثبت صحیح مشخصات به حساب بانکی افراد منتقل نشده و پرداخت نشده است.

رسوب سود، سودی است که در حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باقی مانده و تاکنون توسط ذینفعان دریافت نشده است.

این وجوه تا زمان رفع موانع و تکمیل اطلاعات از سوی مشمولان در وضعیت معلق باقی می‌مانند و قابل پرداخت نخواهد بود.

۵۵.نحوه دریافت وام سهام عدالت چگونه است؟

دریافت کارت اعتباری سهام عدالت از ۲۵ بهمن ماه سال ۹۹ برای مشمولان این سهام امکان‌پذیر شده و فقط دو بانک برای اعطای این کارت اعلام آمادگی کرده‌اند و متقاضیان می‌توانند به صورت غیرحضوری کارت خود را دریافت کنند.

لازم به ذکر است فرآیند دریافت این کارت بدین صورت است که سهام عدالت مشترک نزد بانک وثیقه شده و در صورتی‌که مشترک نتواند مبلغ بازپرداخت کارت اعتباری را با بانک تسویه کند بانک اجازه فروش سهام مشترک را دارا خواهد بود.

روش سهامداری مستقیم: مشترک در سامانه سجام ثبت نام انجام داده و سجامی باشد، کارگزار ناظر سهامدار کارگزار بانک مربوطه باشد «کارگزار بانک ملی ،کارگزار بانک تجارت»، سهام دار نسبت به فروش سهام عدالت اقدام نکرده باشد.

روش سهامداری غیر مستقیم: مشترک در سامانه سجام ثبت نام و سجامی شده باشد، نماد شرکت سرمایه‌گذاری استانی در سایت Tsetmc.com قابلیت معامله پیدا کرده باشد ، فرد ممنوع المعامله نباشد یا سهام وی توقیف و توثیق نباشد، وضعیت نماد در زمان ثبت درخواست مجاز باشد. در حال حاضر نمادهای استانی در وضعیت ممنوع و متوقف است.

فرد در پنل آنلاین کارگزاری بانک مربوطه ثبت نام کرده و فرآیند تغییر کارگزار ناظر را انجام داده باشد.

پس از ثبت نام در کارگزاری‌های بانک ملی و تجارت سهامدار از طریق اپلیکیشن های (ایوا و زمرد) نسبت به ثبت درخواست کارت اعتباری اقدام می نمایند با دریافت کد رهگیری وضعیت درخواست و فعال شدن کارت را می‌توانند از طریق همان اپلیکیشن پیگیری کنند.

توجه داشته باشید حتما قبل از اقدام از طریق بانک مربوطه پیگیری انجام دهید.

۵۶.ثبت نام سهام برای نوزادان متولد ۱۴۰۱ چگونه است؟

مراحل ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام شد.

۱-ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

۲-ورود از طریق شماره همراه والدین فرزند و دریافت کد یکبار مصرف

۳-مشاهده بخش داشبورد و ورود به قسمت طرح تشویق فرزندآوری

۴-مشاهده اطلاعات فرزندان متولد ۱۴۰۱

۵-انتخاب نام فرزند و درج تاریخ تولد

۶-ارسال اطلاعات و نمایش اطلاعات فرزند

۷-انتخاب بانک عامل و سه مورد از صندوق‌های سهام

۸-مشاهده پیام ثبت موفق و انتظار برای تأیید

۹-بقیه مراحل توسط دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به کد سجامی انجام می‌شود.

لازم به یادآوری است که ثبت‌نام به منظور دریافت کد سجامی باید توسط والدین انجام شود. زمانی که کد سجامی نوزاد توسط والدین اخذ شد، به صورت اتوماتیک به ادامه فرایند ثبت نام و دریافت اطلاعات لینک می‌شود.

۵۷.ثبت نام سهام برای نوزادان متولد ۱۴۰۲ چگونه است؟

مراحل ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۲برای دریافت سهام نوزادان در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام شد.

۱-ورود به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

۲-ورود از طریق شماره همراه والدین فرزند و دریافت کد یکبار مصرف

۳-مشاهده بخش داشبورد و ورود به قسمت طرح تشویق فرزندآوری

۴-مشاهده اطلاعات فرزندان متولد ۱۴۰۲

۵-انتخاب نام فرزند و درج تاریخ تولد

۶-ارسال اطلاعات و نمایش اطلاعات فرزند

۷-انتخاب بانک عامل و سه مورد از صندوق‌های سهام

۸-مشاهده پیام ثبت موفق و انتظار برای تأیید

۹-بقیه مراحل توسط دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به کد سجامی انجام می‌شود.

لازم به یادآوری است که ثبت‌نام به منظور دریافت کد سجامی باید توسط والدین انجام شود. زمانی که کد سجامی نوزاد توسط والدین اخذ شد، به صورت اتوماتیک به ادامه فرایند ثبت نام و دریافت اطلاعات لینک می‌شود.

۵۸.چرا سود سهام عدالت واریز نشده است؟

برای تمام سهامدارانی که شماره شبا معتبر تا ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه (۸ مهر ماه ۱۴۰۴) اعلام کردند واریزی در تاریخ ۹ و ۱۰ مهر ماه سال ۱۴۰۴ ماه انجام شده است.

۵۹.چرا سود سهام عدالت کم واریز شده است؟

نسبت به ارزش سهام واریزی انجام شده و سهامدار می‌تواند با مراجعه به سایت Sahamedalat.ir از بخش مشاهده دارایی ارزش اولیه سهام خود را مشاهده کند.

۶۰.پیام واریز سود سهام عدالت سال ۱۴۰۴ در پیام رسان‌ها دریافت کرده ام ولی سودی برای واریز نشده است؟

واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ در تاریخ ۹ و ۱۰ مهر ماه سال ۱۴۰۴ انجام شده است.

در صورت عدم دریافت سود از طرف بانک مربوطه پیگیری انجام شود در صورتی که شبا مشکل نداشته باشد با ۱۵۶۹ در ارتباط باشید.