حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جزایر سه‌گانه از گذشته تا امروز در قلب راهبردی ایران قرار داشته‌اند و جایگاه آنان در امنیت ملی کشور نقشی تعیین‌کننده دارد.

او افزود: این جزایر تنها محدوده‌ای جغرافیایی نیستند، بلکه سندی زنده از تاریخ طولانی حضور ایران در خلیج فارس محسوب می‌شوند.

پشتوانه تاریخی و حقوقی مالکیت ایران

سالاری با تشریح پیشینه تاریخی مالکیت ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، تصریح کرد: اسناد معتبر در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که این مناطق همواره زیر حاکمیت ایران بوده‌اند و هیچ‌یک از ادعاهای مطرح‌شده در سال‌های اخیر بر پایه مستندات تاریخی شکل نگرفته است.

وی تشریح کرد: برخی کشورهای منطقه با بهره‌گیری از فضاسازی‌های رسانه‌ای تلاش دارند تصویری تحریف‌شده از گذشته ارائه دهند، در حالی که شواهد تاریخی، حقوقی و میدانی، مالکیت قطعی ایران را تثبیت می‌کند.

واکنش به تحرکات سیاسی و تبلیغاتی

امام جمعه سیریک در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن تداوم طرح ادعاهای غیرقانونی، گفت: این اقدامات بیشتر برای مصرف داخلی و بهره‌برداری سیاسی انجام می‌شود و عملاً تأثیری در واقعیت‌های موجود ندارد.

او اظهار داشت: دستگاه دیپلماسی کشور با رویکرد فعال و هوشمندانه، همواره در مجامع بین‌المللی بر حقوق قانونی ایران تأکید کرده و در برابر موج‌سازی‌های رسانه‌ای و سیاسی ایستاده است.

اهمیت وحدت ملی در دفاع از تمامیت ارضی

سالاری با اشاره به نقش مردم در حفاظت از مرزهای جغرافیایی و هویتی کشور، افزود: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که حفظ تمامیت ارضی برای آنان خط قرمز است و هرگونه تهدید یا تشکیک در این زمینه با واکنش قاطع ملی مواجه خواهد شد.

او ادامه داد: پاسداری از جزایر سه‌گانه تنها وظیفه یک نهاد یا یک دستگاه نیست، بلکه مسئولیت مشترک تمام ایرانیان است و وحدت و همبستگی داخلی مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در این زمینه خواهد بود.

جزایر سه‌گانه؛ محور ثبات و اقتدار ایران در خلیج فارس

امام جمعه سیریک با اشاره به جایگاه راهبردی خلیج فارس، گفت امنیت این منطقه بدون حضور مؤثر ایران معنایی ندارد و جزایر سه‌گانه یکی از مهم‌ترین نقاط ثقل امنیتی کشور هستند.

وی تصریح کرد این جزایر نقش مهمی در حفاظت از مسیرهای دریایی، تجارت منطقه‌ای و توازن قوا در خلیج فارس دارند و به همین دلیل دشمنان تلاش می‌کنند در مورد آنها تولید حساسیت و ابهام کنند.

جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه تعرض نخواهد داد

سالاری در پایان با تأکید بر اینکه دفاع از جزایر سه‌گانه بخشی از هویت ملی و دینی ملت ایران است، خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد واقعیت‌های روشن تاریخی به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شود و مردم نیز همواره پشتیبان این موضع خواهند بود.