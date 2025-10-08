حجتالاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جزایر سهگانه خلیج فارس همواره بخشی جدانشدنی از خاک ایران اسلامی بودهاند، اظهار کرد: تاریخ، گویاترین سند مالکیت ایران بر این جزایر است و هیچگونه ادعای واهی و بیپایهای از سوی بیگانگان، نمیتواند این حقیقت روشن را زیر سؤال ببرد.
وی افزود: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در اسناد تاریخی و در وجدان ملی ملت ایران جایگاهی ریشهدار دارند و هرگونه تعرض لفظی یا تهدید سیاسی نسبت به این خاک پاک، محکوم و مردود است.
امام جمعه سیریک با بیان اینکه اقتدار ملی در گرو حفظ تمامیت ارضی کشور است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد کوچکترین خدشهای به تمامیت ارضی کشور وارد شود و ملت بزرگ ایران همواره در دفاع از خاک مقدس خود، متحد و یکصداست.
سالاری همچنین از دستگاه دیپلماسی کشور خواست با قاطعیت در برابر ادعاهای بیپایه و سیاستهای تنشزای برخی کشورهای منطقه ایستادگی کرده و از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.
وی در پایان تأکید کرد: خلیج فارس، ایرانی بوده، هست و خواهد ماند؛ و جزایر سهگانه آن، نگینهایی درخشان در نقشه میهن اسلامی ما هستند که هیچگاه از آن جدا نخواهند شد.
