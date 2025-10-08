  1. استانها
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۲

امام جمعه سیریک: جزایر سه‌گانه بخش لاینفک میهن اسلامی هستند

بندرعباس- امام جمعه سیریک با اشاره به ادعاهای بی‌اساس برخی کشورهای منطقه درباره جزایر سه‌گانه خلیج فارس، تأکید کرد: جزایر سه گانه بخش جدا ناپذیر از میهن اسلامی هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسن سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جزایر سه‌گانه خلیج فارس همواره بخشی جدانشدنی از خاک ایران اسلامی بوده‌اند، اظهار کرد: تاریخ، گویاترین سند مالکیت ایران بر این جزایر است و هیچ‌گونه ادعای واهی و بی‌پایه‌ای از سوی بیگانگان، نمی‌تواند این حقیقت روشن را زیر سؤال ببرد.

وی افزود: جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در اسناد تاریخی و در وجدان ملی ملت ایران جایگاهی ریشه‌دار دارند و هرگونه تعرض لفظی یا تهدید سیاسی نسبت به این خاک پاک، محکوم و مردود است.

امام جمعه سیریک با بیان اینکه اقتدار ملی در گرو حفظ تمامیت ارضی کشور است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد کوچک‌ترین خدشه‌ای به تمامیت ارضی کشور وارد شود و ملت بزرگ ایران همواره در دفاع از خاک مقدس خود، متحد و یکصداست.

سالاری همچنین از دستگاه دیپلماسی کشور خواست با قاطعیت در برابر ادعاهای بی‌پایه و سیاست‌های تنش‌زای برخی کشورهای منطقه ایستادگی کرده و از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.

وی در پایان تأکید کرد: خلیج فارس، ایرانی بوده، هست و خواهد ماند؛ و جزایر سه‌گانه آن، نگین‌هایی درخشان در نقشه میهن اسلامی ما هستند که هیچ‌گاه از آن جدا نخواهند شد.

