تصاویری از الحاق ناو سهند و ناوبندر کردستان به نیروی دریایی ارتش

تصاویر دیده‌نشده از ناوهای سهند و کردستان که دیروز به نیروی دریایی ارتش الحاق شدند، منتشر شد.