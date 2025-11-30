دریافت 24 MB
کد خبر 6673270
  1. فیلم
  2. سیاست
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۴

تصاویری از الحاق ناو سهند و ناوبندر کردستان به نیروی دریایی ارتش

تصاویری از الحاق ناو سهند و ناوبندر کردستان به نیروی دریایی ارتش

تصاویر دیده‌نشده از ناوهای سهند و کردستان که دیروز به نیروی دریایی ارتش الحاق شدند، منتشر شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید