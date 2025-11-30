نیروی دریایی ارتش نماد حماسه و فداکاری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، این روز را به عنوان نمادی از حماسه‌آفرینی و فداکاری ملت ایران معرفی کرد.

وی با اشاره به تاریخ پر افتخار نیروی دریایی، تأکید کرد که این نیرو در طول تاریخ کشور، به ویژه در دوران دفاع مقدس، همواره منبع افتخار و امنیت برای ملت بوده است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش به عنوان حافظ مرزهای آبی کشور، نقش حیاتی در تأمین امنیت ملی ایفا می‌کند، افزود: دریادلان ما با صداقت و اقتدار خود، امنیت منطقه‌ای را به خوبی تأمین کرده‌اند و همواره آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید هستند.

وی همچنین به لزوم اتکا به توان داخلی در زمینه نظامی و امنیتی اشاره کرد و گفت که سربازان این نیرو با ایمان و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، قدرت کشور را در برابر تهدیدات خارجی تضمین می‌کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اهمیت آموزش و ارتقا توانمندی‌های نیروی دریایی، تصریح کرد که این نیرو باید همواره در سطح بالای آمادگی قرار داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل ممکن از منافع ملی دفاع کند.

وی سخنان خود بر ضرورت حمایت از خانواده‌های دریادلان تأکید کرد و گفت که این خانواده‌ها نیز سهم بزرگی در ایجاد امنیت و آرامش در کشور دارند.