به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه جام جم با اشاره به برخی ادعاهای باطل مطرح شده درباره جزایر سه گانه ایرانی، اظهار کرد: جزایر سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران، همواره در طول تاریخ مورد توجه قدرت‌های خارجی بوده است. این اهمیت، دلایل گوناگونی در حوزه‌های جغرافیایی، اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیکی دارد. از نظر جغرافیایی، موقعیت این جزایر امکان تسلط جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را فراهم کرده است. افزون بر آن، در بستر و زیربستر این مناطق، منابع گسترده و متنوع فسیلی و آبزی وجود دارد و عمق مناسب آب نیز ظرفیت بهره‌برداری از فناوری آب‌شیرین‌کن‌ها را فراهم می‌سازد.

وی درباره اهمیت ژئوپلتیک جزایر سه گانه نیز بیان کرد: در بعد ژئوپلیتیکی و نظامی، کنترل این جزایر از اهمیتی هم‌سنگ با در اختیار داشتن ناوهای هواپیمابر برخوردار است و در صورت بروز تهدید، می‌توان از این موقعیت برای تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور بهره برد. از منظر اقتصاد گردشگری نیز، این جزایر به دلیل آب‌های زلال، تنوع زیستی دریایی، و وجود جزایر مرجانی زیرسطحی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری طبیعی و دریایی دارند؛ به‌ویژه برای علاقه‌مندان به غواصی، این مناطق از جاذبه‌های منحصربه‌فرد به‌شمار می‌روند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش همچنین اظهار کرد: در بُعد ژئواستراتژیک، این جزایر بر آبراه‌های ورودی و خروجی خلیج‌فارس اشراف دارند. همین ویژگی سبب شده است برخی کشورهای منطقه، تحت‌تأثیر تحریک قدرت‌های فرامنطقه‌ای و بیگانه، تلاش کنند تا با طرح ادعاهای واهی، فضای تنش‌آمیز پیرامون این جزایر ایجاد کنند.

وی درباره اهداف دشمنان نیز گفت: آنان معمولاً دو هدف را دنبال می‌کنند: نخست، جلب توجه و کاستن از تمرکز جمهوری اسلامی ایران برمسائل اصلی خود، و دوم، نمایش پرستیژ سیاسی و منطقه‌ای در برابر متحدان غربی خود، از طریق ایجاد القای مناقشه در مورد جزایر.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان نباید تصور کنند با مطرح کردن مناقشات جعلی می‌توانند آسیبی به حق حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه وارد کنند، گفت: براساس شواهد تاریخی و حقوقی، مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه امری قطعی، مستمر و غیرقابل انکار است. این جزایر نه‌تنها در دوران معاصر بلکه از آغاز شکل‌گیری خلیج‌فارس، همواره جزء سرزمین ایران بوده‌اند و تا قیامت هم خواهند بود.

امیر دریادار ایرانی افزود: قدمت تمدن ایرانی، که بیش از ۶۰۰۰ سال بر این پهنه تمدن‌ساز سیطره داشته است، از سوی مورخان و باستان‌شناسان بین‌المللی، حتی پژوهشگران آمریکایی نیز تأیید شده است. بنابراین، هرگونه تلاش برای زیر سؤال بردن این مالکیت، اقدامی بی‌اساس و مغایر با واقعیت‌های تاریخی است و ما باید این آمادگی را داشته باشیم که در صورت چشم‌داشت دشمنان باآنها برخورد کنیم.

وی با یادآوری تمدن کهن ایرانی و نقش این مهم در ایجاد برتری برای جمهوری اسلامی ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وارث تمدن کهن و قدرتی ریشه‌دار، در برابر کشورهایی که تنها چندقرن سابقه سیاسی دارند، در موقعیتی کاملاً برتر قرار دارد. شاید همین مسأله موجب نارضایتی و واکنش‌های غیرمنطقی برخی بازیگران منطقه‌ای باشد؛ کسانی که در فقدان پیشینه تمدنی، می‌کوشند از طریق تفرقه‌افکنی و تحریک خارجی بخشی از این شکوه را جبران کنند. چنان‌که خود در ضرب‌المثلی غربی می‌گویند «برای خوردن یک کیک بزرگ باید آن را قطعه‌قطعه کرد.»

امیر دریادار ایرانی همچنین تاکید کرد: برخی قدرت‌ها نیز همین راهبرد را در برابر ایران بزرگ و یکپارچه دنبال می‌کنند؛ می‌کوشند با فشارهای سیاسی و طرح ادعاهای مجعول، بخش‌هایی از هویت و تمامیت ارضی کشور را هدف قرار دهند. بی‌تردید، این سیاست‌ها ناکام خواهد ماند؛ چرا که ایران مقتدر، هوشیار و متحد هرگز اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی کوچک‌ترین خدشه‌ای بر تمامیت سرزمینی‌اش وارد سازد.