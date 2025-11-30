فرمانده پایگاه دریایی بوشهر: آماده پاسخگویی به هرگونه تهدیدی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم سیدمرتضی درخوران صبح یکشنبه در مراسم روز ارتش به نقش تاریخی نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و هفتم آذر را یادآور جانفشانی‌های دریادلان ایران اسلامی دانست.

وی خاطرنشان کرد: این نیرو در دوران دفاع مقدس با انجام عملیات‌های مختلف، نقش کلیدی ایفا کرده و توانسته است محاصره‌های دشمن را شکسته و پایداری نیروهای خودی را تضمین کند.

امیر درخوران با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش همواره آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید است، گفت: حماسه‌آفرینی دریادلان باعث اعتبار و اقتدار ملی شده و این روز نمادی از فداکاری و ایثار آنان است.

فرمانده پایگاه دریایی بوشهر همچنین به اهمیت آموزش و ارتقا توانمندی‌های نیروی دریایی اشاره کرد و تصریح کرد: این نیرو باید همواره در سطح بالای آمادگی قرار داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل ممکن از منافع ملی دفاع کند.

وی یادآور شد: نیروی دریایی با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها و تجهیزات مدرن، توانسته است خود را به یکی از قوی‌ترین نیروهای دریایی منطقه تبدیل کند.

درخوران در پایان سخنان خود بر لزوم حمایت از خانواده‌های دریادلان تأکید کرد و گفت که این خانواده‌ها نیز نقش مهمی در ایجاد امنیت و آرامش کشور دارند.