  1. استانها
  2. بوشهر
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

فرمانده پایگاه دریایی بوشهر: آماده پاسخگویی به هرگونه تهدیدی هستیم

فرمانده پایگاه دریایی بوشهر: آماده پاسخگویی به هرگونه تهدیدی هستیم

بوشهر- فرمانده پایگاه دریایی بوشهر گفت: نیروی دریایی ارتش همواره آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم سیدمرتضی درخوران صبح یکشنبه در مراسم روز ارتش به نقش تاریخی نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و هفتم آذر را یادآور جانفشانی‌های دریادلان ایران اسلامی دانست.

وی خاطرنشان کرد: این نیرو در دوران دفاع مقدس با انجام عملیات‌های مختلف، نقش کلیدی ایفا کرده و توانسته است محاصره‌های دشمن را شکسته و پایداری نیروهای خودی را تضمین کند.

امیر درخوران با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش همواره آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید است، گفت: حماسه‌آفرینی دریادلان باعث اعتبار و اقتدار ملی شده و این روز نمادی از فداکاری و ایثار آنان است.

فرمانده پایگاه دریایی بوشهر همچنین به اهمیت آموزش و ارتقا توانمندی‌های نیروی دریایی اشاره کرد و تصریح کرد: این نیرو باید همواره در سطح بالای آمادگی قرار داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل ممکن از منافع ملی دفاع کند.

وی یادآور شد: نیروی دریایی با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها و تجهیزات مدرن، توانسته است خود را به یکی از قوی‌ترین نیروهای دریایی منطقه تبدیل کند.

درخوران در پایان سخنان خود بر لزوم حمایت از خانواده‌های دریادلان تأکید کرد و گفت که این خانواده‌ها نیز نقش مهمی در ایجاد امنیت و آرامش کشور دارند.

کد خبر 6673043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها