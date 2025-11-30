  1. استانها
بوشهر- استاندار بوشهر گفت: ایران اسلامی با بهره‌مندی از مرزهای دریایی و خشکی و پشتیبانی مردمی ضمن حفظ اقتدار، تداوم ارتباط دوستانه مبتنی بر منافع مشترک با همسایگان خود را دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز نیروی دریایی، با اشاره به اهمیت هفتم آذر در تقویم ملی، این روز را نشانه‌ای از حماسه‌آفرینی و غیرت فرزندان ایران اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس نقش بی‌نظیری ایفا کرده است، اظهار داشت: اقتدار و هوشمندی دریادلان نه تنها در گذشته بلکه در حال حاضر نیز ادامه دارد و نمایانگر ویژگی‌های اخلاقی و فداکاری نیروهای نظامی کشور است.

زارع تأکید کرد: نیروی دریایی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، نقش مهمی در تأمین امنیت و ثبات منطقه دارد.

استاندار بوشهر همچنین به پیشرفت‌های چشمگیر نیروی دریایی ارتش در چهار دهه اخیر اشاره کرد و گفت که این دستاوردها جایگاه راهبردی آن را در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کرده است.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی همواره حافظ منافع راهبردی ایران اسلامی بوده، بر اهمیت ارتباط دوستانه با همسایگان تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که روحیه جهاد و ایمان این نیرو ضامن امنیت کشور باشد.

زارع همچنین یادآور شد که نیروی دریایی ارتش با استفاده از تجهیزات مدرن و آموزش‌های پیشرفته، توانسته است به یکی از قوی‌ترین نیروهای دریایی منطقه تبدیل شود و این امر نشان‌دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است.

