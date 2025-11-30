به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز نیروی دریایی، با اشاره به اهمیت هفتم آذر در تقویم ملی، این روز را نشانه‌ای از حماسه‌آفرینی و غیرت فرزندان ایران اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس نقش بی‌نظیری ایفا کرده است، اظهار داشت: اقتدار و هوشمندی دریادلان نه تنها در گذشته بلکه در حال حاضر نیز ادامه دارد و نمایانگر ویژگی‌های اخلاقی و فداکاری نیروهای نظامی کشور است.

زارع تأکید کرد: نیروی دریایی با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، نقش مهمی در تأمین امنیت و ثبات منطقه دارد.

استاندار بوشهر همچنین به پیشرفت‌های چشمگیر نیروی دریایی ارتش در چهار دهه اخیر اشاره کرد و گفت که این دستاوردها جایگاه راهبردی آن را در سطح ملی و بین‌المللی تثبیت کرده است.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی همواره حافظ منافع راهبردی ایران اسلامی بوده، بر اهمیت ارتباط دوستانه با همسایگان تأکید کرد و اظهار امیدواری کرد که روحیه جهاد و ایمان این نیرو ضامن امنیت کشور باشد.

زارع همچنین یادآور شد که نیروی دریایی ارتش با استفاده از تجهیزات مدرن و آموزش‌های پیشرفته، توانسته است به یکی از قوی‌ترین نیروهای دریایی منطقه تبدیل شود و این امر نشان‌دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور است.