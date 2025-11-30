https://mehrnews.com/x39Kpf ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵ کد خبر 6673272 استانها فارس استانها فارس ۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۵ دیابت نوع یک، قابل پیشبینی یا پیشگیری نیست شیراز-عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه سابقه خانوادگی در بسیاری از مبتلایان به دیابت نوع یک وجود ندارد، گفت:این بیماری قابل پیشبینی یا قابل پیشگیری نیست. کد خبر 6673272 کپی شد مطالب مرتبط ایلامی: کمبود ویتامین D و کمخونی دانشآموزان فارسی ریشهکن میشود چالش های بسیار برای ۱۵۰۰ بیمار شناسایی شده مبتلا به سلیاک در فارس توریسم درمانی یکی از پازلهای توسعه فارس است ۵۰ درمانگاه درمان زخم دیابتی بافناوری پلاسما در کشور راه اندازی می شود بهرهبرداری از کلینیک درمان زخم بر پایه پلاسمای سرد در جهرم سونامی چاقی دانش آموزان فارسی زنگ خطری برای سلامت نسل آینده سهم اندک ایران در تولید غذاهای فراسودمند بر پایه غلات نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز برگزار میشود برچسبها دیابت دانشگاه علوم پزشکی شیراز کودکان
نظر شما