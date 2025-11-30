  1. استانها
دیابت نوع یک، قابل پیش‌بینی یا پیشگیری نیست

شیراز-عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه سابقه خانوادگی در بسیاری از مبتلایان به دیابت نوع یک وجود ندارد، گفت:این بیماری قابل پیش‌بینی یا قابل پیشگیری نیست.

