دیابت نوع یک، قابل پیش‌بینی یا پیشگیری نیست

شیراز-عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه سابقه خانوادگی در بسیاری از مبتلایان به دیابت نوع یک وجود ندارد، گفت:این بیماری قابل پیش‌بینی یا قابل پیشگیری نیست.