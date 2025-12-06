به گزارش خبرنگار مهر، منصور مسجدی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت احیا در نظام سلامت جهانی گفت: احیای قلبی ریوی یکی از حیاتی‌ترین مهارت‌ها در همه دنیاست و توجه جدی به آن از اولویت‌های بهداشت و درمان محسوب می‌شود.

وی با معرفی شیراز به‌عنوان نخستین مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی کشور ادامه داد: این مرکز از هشت سال پیش تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر را در دوره پایه و دو هزار نفر را در دوره پیشرفته آموزش داده است.

رئیس نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی با بیان اینکه برگزاری این کنگره برای هماهنگی با استانداردهای جهانی ضروری است، افزود: کنگره ملی احیا با حضور نزدیک به هزار شرکت‌کننده از سراسر کشور در روزهای نوزدهم تا بیست‌ویکم آذر در شیراز برگزار می‌شود.

مسجدی گفت: تمام کادر درمانی باید استانداردهای احیا را بیاموزند و حضور در کنگره برای همه رشته‌ها و رده‌های درمانی فراهم شده است و همچنین مرکز احیای جامع شیراز در توسعه این مراکز به استان‌های دیگر نیز فعال بوده و در هرمزگان و جهرم راه‌اندازی شده است.

۱۶ پنل تخصصی، ۱۰۰ سخنران و نمایش تجهیزات داخلی

محمدجواد مرادیان دبیر نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه احیا محدود به یک تخصص مشخص نیست، گفت: قوانین احیا به‌طور مستمر به‌روز می‌شود و همه گروه‌های درمانی و حتی مردم باید دانش خود را به‌روز نگه دارند.

وی ادامه داد: در این کنگره بیش از ۱۰۰ سخنران در قالب ۱۶ پنل تخصصی به جدیدترین موضوعات علمی احیا می‌پردازند و همچنین از میان حدود ۹۰ مقاله رسیده به دبیرخانه، ۵ مقاله برگزیده تجلیل خواهند شد.

مرادیان از برپایی غرفه‌های جانبی خبر داد و تصریح کرد: در این غرفه‌ها تجهیزات ایرانی مرتبط با احیای قلبی ریوی معرفی و عرضه می‌شود.