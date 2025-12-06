  1. استانها
نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی در شیراز برگزار می‌شود

شیراز- رییس نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی با تأکید بر ضرورت یکپارچه‌سازی فرآیندهای احیا در کشور گفت: با برگزاری این کنگره تازه‌ترین استانداردهای جهانی احیا در سطح ملی بروزرسانی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور مسجدی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اهمیت احیا در نظام سلامت جهانی گفت: احیای قلبی ریوی یکی از حیاتی‌ترین مهارت‌ها در همه دنیاست و توجه جدی به آن از اولویت‌های بهداشت و درمان محسوب می‌شود.

وی با معرفی شیراز به‌عنوان نخستین مرکز جامع آموزش احیای قلبی ریوی کشور ادامه داد: این مرکز از هشت سال پیش تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر را در دوره پایه و دو هزار نفر را در دوره پیشرفته آموزش داده است.

رئیس نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی با بیان اینکه برگزاری این کنگره برای هماهنگی با استانداردهای جهانی ضروری است، افزود: کنگره ملی احیا با حضور نزدیک به هزار شرکت‌کننده از سراسر کشور در روزهای نوزدهم تا بیست‌ویکم آذر در شیراز برگزار می‌شود.

مسجدی گفت: تمام کادر درمانی باید استانداردهای احیا را بیاموزند و حضور در کنگره برای همه رشته‌ها و رده‌های درمانی فراهم شده است و همچنین مرکز احیای جامع شیراز در توسعه این مراکز به استان‌های دیگر نیز فعال بوده و در هرمزگان و جهرم راه‌اندازی شده است.

۱۶ پنل تخصصی، ۱۰۰ سخنران و نمایش تجهیزات داخلی

محمدجواد مرادیان دبیر نخستین کنگره ملی احیای قلبی ریوی نیز در این نشست خبری با بیان اینکه احیا محدود به یک تخصص مشخص نیست، گفت: قوانین احیا به‌طور مستمر به‌روز می‌شود و همه گروه‌های درمانی و حتی مردم باید دانش خود را به‌روز نگه دارند.

وی ادامه داد: در این کنگره بیش از ۱۰۰ سخنران در قالب ۱۶ پنل تخصصی به جدیدترین موضوعات علمی احیا می‌پردازند و همچنین از میان حدود ۹۰ مقاله رسیده به دبیرخانه، ۵ مقاله برگزیده تجلیل خواهند شد.

مرادیان از برپایی غرفه‌های جانبی خبر داد و تصریح کرد: در این غرفه‌ها تجهیزات ایرانی مرتبط با احیای قلبی ریوی معرفی و عرضه می‌شود.

