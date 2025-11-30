به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ملایی ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: تمامی درخواست‌های رسیده تا پایان هفته گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته و درخواست‌های جدید نیز در دستور کار کمیته کارشناسی قرار دارد و تا پایان هفته بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه جلسات این کارگروه به صورت منظم و هفتگی برگزار می‌شود، افزود: جلسات اصلی با حضور استاندار و جلسات کارشناسی با مشارکت نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شود و گزارش‌های کارشناسی پس از جمع‌بندی در قالب مصوبه برای تأیید به کارگروه ارائه می‌گردد.

دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان جنوبی گفت: در جلسه اخیر، مشکلات هفت واحد تولیدی در قالب ۱۳ مصوبه بررسی شد. عمده مسائل مربوط به ترخیص ماشین‌آلات معدنی از گمرک، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و موضوعات مرتبط با امهال بدهی‌ها و تعاملات بانکی بود.

ملایی ادامه داد: در بخش زیرساخت نظیر آب و برق مورد خاصی گزارش نشد، اما برای تأمین زمین و فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز دو واحد تولیدی تصمیمات لازم اتخاذ و مقرر شد این موضوع به‌صورت ویژه دنبال شود.

وی به طرح موضوع تأمین زیرساخت‌های شهرک شهید رحمانی خوسف به عنوان شهرک فرآوری مواد معدنی اشاره کرد و افزود: بر اساس مصوبه جلسه، مقرر شد این موضوع در قالب کمیته‌ای ویژه پیگیری شود تا شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در این شهرک فراهم گردد.

ملایی تأکید کرد: کارگروه تسهیل با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید، تمامی درخواست‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری می‌کند.