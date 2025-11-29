گزارشی از بازار خراسان جنوبی؛جزئیات موجودی کالاها و برخورد با تخلفات

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن نصیرایی، مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی شب گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با تشریح آخرین آمار نهادههای دامی گفت: براساس اطلاعات سامانه بازارگاه و گزارش پشتیبانی امور دام، تاکنون حدود ۱۸ درصد ذرت، ۱۷ درصد سویا و ۴۵ درصد جو خریداریشده حمل نشده، اما از ۲۴ ساعت گذشته محمولههای مورد نیاز استان خریداری و در حال انتقال است.
وی موجودی فعلی نهادههای استان را شامل ۲ هزار و ۳۰۰ تن ذرت، چهار هزار تن سویا در حال حمل و ۱۱ هزار تن ذخایر تلورانس اعلام کرد.
وضعیت کالاهای اساسی و تولیدات کشاورزی
نصیرایی در ادامه به موجودی کالاهای اساسی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۸۰ تن مرغ منجمد، ۳۸۰ تن گوشت قرمز، ۴۷ هزار تن گندم، ۲ هزار و ۲۸۰ تن برنج هندی و پاکستانی و ۵۳۷ تن شکر در انبارها موجود است.
وی افزود: جوجهریزی استان تا پایان آبان امسال ۳ میلیون و ۶۱ هزار قطعه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد افزایش دارد. همچنین از ابتدای امسال ۲۶ هزار و ۷۷۰ تن گوشت مرغ تولید شده که ۱۵ هزار تن در داخل استان و ۱۱ هزار تن خارج استان عرضه شده است.
وی درباره وضعیت تخممرغ و برنج تنظیم بازار نیز گفت: پیشبینی میکنیم یک ماه آینده ۳ هزار و ۸۷۰ تن تخممرغ تولید شود و توزیع برنج هندی و پاکستانی با قیمت مصوب نیز بدون هیچ کمبودی ادامه دارد.
طرح ۱۶ روزه نظارت بر درج قیمت و فاکتور
در ادامه جلسه، علی تهوری، معاون بازرسی اداره کل صمت استان از اجرای طرح نظارتی ۱۶ روزه بر درج قیمت و فاکتور فروش خبر داد و گفت: تمام واحدهای صنفی، محورهای مواصلاتی و کریدورهای مسافری زیر ذرهبین بازرسی قرار گرفتهاند و هدف اصلی، جلوگیری از گرانفروشی و کنترل صحت فاکتورهای خرید است.
وی با اشاره به اعزام تیمهای تخصصی به شهرستانهای کمبرخوردار افزود: در حوزه کالاهای اساسی کمبود خاصی مشاهده نشده و تنها چالش اخیر مربوط به برنج پاکستانی بود که با ورود مستقیم استاندار و اخذ تعهد کتبی از تجار، قیمت به سقف مصوب برگشت.
تهوری با اشاره به برنامه نظارتی ویژه شب یلدا گفت: این طرح از ۵ آذرماه با همکاری جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی اجرا میشود و نظارت گستردهای بر کالاهای هدف خواهیم داشت.
آمار بازرسیها و پروندههای تخلف
معاون بازرسی صمت استان در تشریح اقدامات اخیر گفت: در کمتر از یک ماه گذشته، یکهزار و ۳۹۰ بازرسی انجام شده و ۱۹۸ پرونده تخلف در موضوع درج قیمت و فاکتور تشکیل شده است.
به گفته وی از ابتدای سال نیز ۱۵ هزار و ۳۱۹ بازرسی انجام و یکهزار و ۳۳۳ پرونده به ارزش بیش از ۲۸۲ میلیارد ریال تشکیل شده است.
وی درباره تخلفات برنج نیز گفت: ۱۴ پرونده مرتبط با گرانفروشی، قاچاق، عرضه خارج از شبکه و فروش سهمیه استان تشکیل شده که در یکی از موارد در حاجیآباد، برنج سهمیهای ۴۴۶ هزار تومانی با قیمت یک میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته شده بود که بلافاصله محل تخلف شناسایی و رسیدگی شد.
تهوری در پایان تأکید کرد: اصناف موظفند فاکتور خرید را در واحد صنفی نگهداری کنند. رعایت نکردن این موضوع، خط قرمز بازرسیهاست و با هرگونه تخلف برخورد قانونی میشود.
