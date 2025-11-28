به گزارش خبرنگار مهر، مهدی روشن، مدیرکل پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی جمعه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به آغاز واگذاری واردات نهادهها در بنادر و اجرای روش جدید حمل گفت: از دیروز بارگذاری نهادهها آغاز شده و از فردا محمولهها از مبادی ورودی بهصورت مستقیم به مرغداران ارسال میشود؛ اقدامی که بسیاری از مشکلات ماههای گذشته را برطرف خواهد کرد.
وی افزود: حدود چهار هزار تن سویا برای ذخایر استان در حال حمل است و با هماهنگی تهران، مجوزهای لازم برای تحویل نهادههای گوشتی و روغنی صادر شده است.
به گفته وی در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین نهادهها نداریم و سرعت توزیع بهطور محسوسی افزایش یافته است.
نظارتهای سختگیرانه تعزیرات
علی محدثینژاد، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه از اجرای طرح ویژه نظارت بر نهادههای دامی خبر داد و گفت: نتایج بازرسیهای اخیر مثبت بوده و توزیع نهادهها روانتر از قبل انجام میشود.
وی افزود: تاکنون ۹۹ درصد پروندههای ارسالی رسیدگی شده و عمده تخلفات منجر به صدور رأی محکومیت شده است.
وی با بیان اینکه هر هفته سه تا چهار پرونده مرتبط با توزیع نهادهها یا نانواییها بررسی میشود، افزود: خط قرمز ما حقوق مصرفکننده است و هیچگونه تخلف در قیمت و کیفیت بدون برخورد باقی نمیماند.
حضور میدانی استاندار و نقش تجارت مرزی
مجتبی شریعتیفر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با اشاره به شرایط پیچیده تورمی کشور گفت: حضور میدانی استاندار در سطح بازار و پیگیری مستمر ایشان موجب شده روند تعدیل قیمتها در استان کاملاً محسوس باشد. استاندار بهصورت دقیق از جزئیات بازار و تغییرات قیمتها آگاه هستند.
وی با اشاره به جلسات اخیر در تهران افزود: وزارت خارجه و دستگاههای ملی به این نتیجه رسیدهاند که تقویت تبادلات اقتصادی با افغانستان، تنها مسیر پایدار برای رونق بازارهای مرزی و کنترل قیمتهاست.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی ظرفیت ویژهای در این زمینه دارد و باید از آن حداکثر بهرهبرداری شود.
شریعتیفر همچنین از ابلاغ تصویبنامه جدید برای شکستن انحصار واردات خبر داد و گفت: با اجرای این مصوبه، رقابت بیشتر، کاهش هزینهها و تأمین پایدارتر کالاهای اساسی در استان رقم خواهد خورد.
وی تأکید کرد: مدیریت بازار نیازمند همراهی همه دستگاههاست و هدف نهایی، لمس ثبات قیمتها و کاهش هزینهها توسط مردم در زندگی روزمره است.
نظر شما