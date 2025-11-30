به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر تئاتر مولتی مدیا «مثل یک ترافل ساده» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی محمود احدی‌نیا که از یازدهم آذر در ایت باکس بر صحنه می‌رود، منتشر شد.

در این تئاتر مولتی مدیا، رامتین هوشمند به ایفای نقش می‌پردازد.

این اثر تجربه‌ای بینا رشته‌ای بین مونولوگ و ویدیومپینگ است که برای اولین بار در ایران اجرا می‌شود.

در خط داستانی «مثل یک ترافل ساده» آمده است: تنها یک بار زندگی نمی‌کنیم.

محمود احدی‌نیا پیش از این نویسندگی تئاترهای «خاک سفید»، «بام»، «کشتی نوح»، «این بود زندگی»، «نامه‌های بی‌نام و نشان» و … را بر عهده داشته است و «مثل یک ترافل ساده» اولین تجربه‌ او در زمینه کارگردانی تئاتر است.

مجری طرح این اثر نمایشی امیرسپهر تقی‌لو و تهیه‌کننده آن گروه غذایی ساعدی‌نیا است.

علاقه مندان می‌توانند با مراجعه به تیوال، نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.