بازیگران و عوامل نمایش «لطفا تحت هر شرایطی» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر روابطعمومی پروژه، همزمان با رونمایی از پوستر نمایش «لطفا تحت هر شرایطی» به نویسندگی نرگس کیومرثی با دراماتورژی، تهیه کنندگی و کارگردانی حمیدرضا مرادی، بازیگران و عوامل این اثر نمایشی برای اجرا از ۲۰ مهر ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان معرفی شدند.
الناز اسمعیل زادگان، حامد مبردی، آذین باقریان، سید حمیدرضا رفائی، غلام قلندری، مینا غفارپور، ابوالفضل صحت بازیگران این نمایش هستند.
«لطفا تحت هر شرایطی» اثری در سبک ابزورد با رگههایی از کمدی موقعیت است که داستان نقل مکان خانوادهای خرده بورژوا به محلهای آرام اما با قوانینی عجیب را به نمایش میگذارد.
همچنین پوستر این نمایش با طرحی از تورج هیبتی منتشر شد.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به طراح صحنه: حسین کاظمی، طراح لباس: ریحون شکری، طراح نور: علیرضا کوزه گر، طراح گریم: سید سیاوش میرواحدی، آهنگساز و طراح صدا: رضا قاسمی، طراح پوستر و مولتی مدیا آرتیست: تورج هیبتی، طراح حرکت: بهرام عباسی فرد، دستیاران کارگردان: سبا حصاری و آنیتا عطایی، روابط عمومی و مشاور رسانهای: نگار امیری، مدیر هماهنگی و برنامه ریزی: حمیدرضا نورزاده، عکاس و فیلمبردار: مریم میرزایی، مدیرفنی: امیرحسین علیپور، اجرای دکور: ساسان فرهادپور، دستیار ساخت دکور: احمد حیاتی، دوخت لباس: مینا غفارپور و استوری برد: فرهنگ احمدی اشاره کرد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت این نمایش میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نظر شما