اعطای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی؛ مهدی مطهر و شکیبانیا مجوز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های بلند داستانی «کوچ» به تهیه‌کنندگی مهدی مطهر، کارگردانی محمد اسفندیاری و نویسندگی مهدی مطهر، «گزارش یک تولد» به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا، کارگردانی و نویسندگی یاسر انتظامی پژوه، «هامی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی ساسان حبیبی و «محفظه داغ» به تهیه‌کنندگی عرفان قاسم پور، کارگردانی و نویسندگی محمود ناظری پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنین، فیلمنامه‌های کوتاه داستانی «سایه‌های قاب عکس» به تهیه‌کنندگی رحیم عرب امینی، کارگردانی شایان سجادی و نویسندگی شایان سجادی و مظلومه سلطان محمدی، «جایزه خون» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی توفیق ترابی، «قهرمانی در سایه» به تهیه‌کنندگی عباس مهدوی صفت، کارگردانی راضیه عباس تقی و نویسندگی عباس مهدوی‌صفت و راضیه عباس‌تقی و فیلمنامه نیمه بلند داستانی «پنجه طلایی» به تهیه‌کنندگی غلامرضا احدی نیکجه، کارگردانی و نویسندگی یاسر عرفانی‌جم، موافقت شورای پروانه فیلمسازی غیرسینمایی را اخذ کردند.