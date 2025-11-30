پرواز ۷ فروند بالگرد برای مهار آتش جنگل الیت

یحیی یوسف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد گسترده آتش‌سوزی اخیر گفت: اتفاق رخ داده محدود به یک منطقه خاص نبود و به دلایل مختلف به یک مسئله ملی تبدیل شد.

وی افزود: برخی تلاش داشتند این بحران را به یک مسأله اجتماعی و امنیتی تبدیل کنند، اما با تدابیر مناسب و هماهنگی‌های صورت گرفته، موفق شدیم در بازه زمانی کوتاه این موضوع را مدیریت کنیم و به نتیجه برسانیم.

وی ادامه داد: در این مدت روزانه حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ نفر نیرو از اقشار مختلف به منطقه اعزام می‌شدند و در مجموع بیش از ۸ هزار نفر از سپاه، بسیج، کوهنوردان، منابع طبیعی، محیط زیست، هلال احمر و نیروهای استان‌های همجوار مانند گیلان، گلستان، البرز و تهران حضور فعال داشتند و مردم بومی، شوراها و دهیاران منطقه نیز در این عملیات مشارکت گسترده‌ای داشتند و نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کردند.

فرماندار چالوس با اشاره به پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی افزود: مسئولان استانی و کشوری روزانه پیگیر نیازهای تجهیزات و امکانات بودند و کمک‌های متعددی از جمله ابزار اطفای حریق، آبپاش، بیل و کلنگ و مواد غذایی برای نیروهای عملیاتی تأمین شد.

وی این همکاری و حضور گسترده را نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری و همبستگی مردم و دستگاه‌ها دانست و گفت: این تجربه نشان داد مشارکت مردم نه تنها کارها را آسان‌تر می‌کند بلکه وظیفه مسئولان را سنگین‌تر و خطیرتر می‌سازد.

یوسف‌پور با بیان اینکه این عملیات برای نخستین بار در کشور با استفاده از ۷ هلیکوپتر از سازمان‌های مختلف سپاه، هلال احمر، فراجا و ارتش انجام شد، خاطرنشان کرد: حتی کشور همسایه ترکیه نیز دو هواپیمای سبک و یک هلیکوپتر برای کمک به اطفای حریق اعزام کرد.

وی ضمن قدردانی از همه نیروهای امدادی و مسئولان، این افراد را قهرمانان گمنام دانست و تأکید کرد: این موفقیت نتیجه همکاری و همدلی همه بخش‌ها و نیروهای مردمی بود و شایسته تقدیر است.