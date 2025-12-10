به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیر هادی، عضو شورای شهر تهران، در جمع با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی در اداره کشور اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که باید در کشور صورت بگیرد، مشارکت همه‌جانبه مردم است؛ چراکه هر جا در کشور موفقیتی حاصل شده، حتماً مشارکت مردمی وجود داشته است.

وی با اشاره به نمونه‌های تاریخی و ملی افزود: نگاه کنید به پیروزی انقلاب، دوران ۸ سال دفاع مقدس، مدیریت کرونا، واکسیناسیون فلج اطفال که با بسیج همگانی انجام شد، و همچنین کمک‌های مردمی در سیل و زلزله؛ هر جا مردم حضور گسترده داشتند، کشور موفق بوده است.

پیر هادی همچنین همبستگی مردم در حمایت از فلسطین را نمونه‌ای دیگر از نقش مشارکت عمومی عنوان کرد و گفت: همبستگی که مردم در جنگ ۱۲ روزه علیه رژیم غاصب اسرائیل به تصویر کشیدند، نشان داد اتحاد و مشارکت مردمی می‌تواند عامل موفقیت کشور باشد.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به بحران‌های داخلی، به ویژه کمبود آب، افزود: اگر صرفه‌جویی مردم در کاهش مصرف آب نبود، امروز با بحران بسیار شدیدتری روبه‌رو می‌شدیم.

وی تأکید کرد: مردم هر جایی که مشارکت کردند و ورود پیدا کردند، کشور در آن حوزه موفق شد. اما هر جا از مشارکت مردم استفاده نشد و مسئولان کوتاهی کردند، متأسفانه توفیق چندانی حاصل نشده است.

پیر هادی مشارکت عمومی را «یک اصل» دانست و گفت: هر دستگاه و نهادی که بتواند به مشارکت حداکثری مردم کمک کند، باعث سربلندی ایران خواهد شد.