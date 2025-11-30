  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

کالاس: جنوب اروپا در معرض خطر جنگ ترکیبی توسط روسیه است!

کالاس: جنوب اروپا در معرض خطر جنگ ترکیبی توسط روسیه است!

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اتخاذ موضعی ضدروسی مدعی شد: جنوب اروپا در معرض خطر جنگ ترکیبی توسط روسیه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه با اتخاذ موضعی ضدروسی مدعی شد: باور ندارم که روس‌ها تمایل واقعی برای مذاکره صلح (با اوکراین) داشته باشند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا کرد: ما باید به مرحله‌ای برسیم که روس‌ها واقعاً مجبور به مذاکره شوند. طرح‌های صلح مورد بحث برای کی یف ناعادلانه است و روس‌ها را منصرف نمی‌کند!

کایا کالاس سپس مدعی شد: ما به طرحی نیاز داریم که مانع از حمله مجدد روسیه شود، نه اینکه اوضاع را برای مسکو آسان‌تر کند. جنوب اروپا در معرض خطر جنگ ترکیبی توسط روسیه است!

کد خبر 6673360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها