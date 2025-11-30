کالاس: جنوب اروپا در معرض خطر جنگ ترکیبی توسط روسیه است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز یکشنبه با اتخاذ موضعی ضدروسی مدعی شد: باور ندارم که روس‌ها تمایل واقعی برای مذاکره صلح (با اوکراین) داشته باشند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص ادعا کرد: ما باید به مرحله‌ای برسیم که روس‌ها واقعاً مجبور به مذاکره شوند. طرح‌های صلح مورد بحث برای کی یف ناعادلانه است و روس‌ها را منصرف نمی‌کند!

کایا کالاس سپس مدعی شد: ما به طرحی نیاز داریم که مانع از حمله مجدد روسیه شود، نه اینکه اوضاع را برای مسکو آسان‌تر کند. جنوب اروپا در معرض خطر جنگ ترکیبی توسط روسیه است!