فیدان: حملات اسرائیل باعث بی‌ثباتی در سوریه و لبنان می‌شود

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد: حملات اسرائیل باعث بی‌ثباتی در سوریه و لبنان می‌شود و جامعه بین‌المللی باید مسئولیت‌های خود را برای متوقف کردن آنها بر عهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سخنانی اعلام کرد: ترکیه همیشه در کنار ایران برای حل مسائل هسته‌ای و حمایت از صلح جهانی قرار دارد.

وزیر خارجه ترکیه که در تهران حضور دارد، ادامه داد: ایران باید در حوزه اقتصادی و در جامعه جهانی ادغام شود و تحریم‌های ظالمانه این کشور باید برداشته شوند.

هاکان فیدان در دیدار با همتای ایرانی خود گفت: پوتین آماده است تا آتش‌بس با اوکراین را بپذیرد و تحت شرایط خاصی به یک توافق جامع صلح دست یابد. طرفی روسی و اوکراینی، پس از ۴ سال جنگ فرسایشی، بیش از هر زمان دیگری برای صلح آماده هستند.

وی افزود: جامعه بین‌المللی باید نقش خود را در متوقف کردن نقض توافق آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه و تضمین تداوم آن ایفا کند. … حملات اسرائیل باعث بی‌ثباتی در سوریه و لبنان می‌شود و جامعه بین‌المللی باید مسئولیت‌های خود را برای متوقف کردن آنها بر عهده بگیرد.

