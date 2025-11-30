به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سخنانی اعلام کرد: ترکیه همیشه در کنار ایران برای حل مسائل هسته‌ای و حمایت از صلح جهانی قرار دارد.

وزیر خارجه ترکیه که در تهران حضور دارد، ادامه داد: ایران باید در حوزه اقتصادی و در جامعه جهانی ادغام شود و تحریم‌های ظالمانه این کشور باید برداشته شوند.

هاکان فیدان در دیدار با همتای ایرانی خود گفت: پوتین آماده است تا آتش‌بس با اوکراین را بپذیرد و تحت شرایط خاصی به یک توافق جامع صلح دست یابد. طرفی روسی و اوکراینی، پس از ۴ سال جنگ فرسایشی، بیش از هر زمان دیگری برای صلح آماده هستند.

وی افزود: جامعه بین‌المللی باید نقش خود را در متوقف کردن نقض توافق آتش‌بس توسط اسرائیل در غزه و تضمین تداوم آن ایفا کند. … حملات اسرائیل باعث بی‌ثباتی در سوریه و لبنان می‌شود و جامعه بین‌المللی باید مسئولیت‌های خود را برای متوقف کردن آنها بر عهده بگیرد.