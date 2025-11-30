«نواف سلام»: تشدید اقدامات نظامی اسرائیل علیه لبنان ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان با تأکید بر تداوم وضعیت امنیتی پرتنش در جنوب گفت: بر اساس ارزیابی‌های موجود، موج درگیری‌ها و تشدید اقدامات نظامی اسرائیل علیه لبنان که طی هفته‌های اخیر مشاهده شده، در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: انتظار می‌رود نیروهای مسلح لبنان مأموریت حیاتی محدودسازی و خلع سلاح در منطقه جنوب رودخانه لیتانی را تا پایان دسامبر سال جاری میلادی با موفقیت به پایان برسانند.

رژیم صهیونیستی عصر یکشنبه دوم آذر ۱۴۰۴ یک آپارتمان مسکونی در خیابان العریض واقع در منطقه الضاحیه، جنوب بیروت را هدف قرار داد که این حمله موجب ویرانی گسترده شد و هیثم علی الطبطبائی، فرمانده برجسته حزب الله در این حمله به شهادت رسید.