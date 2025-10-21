به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه، امروز سه‌شنبه در چارچوب سفر دوره‌ای خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس که شامل قطر و عمان نیز می‌شود، وارد کویت شد.

خبرنگار آناتولی ضمن اعلام این خبر افزود که شیخ «مشعل الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت در فرودگاه بین المللی پایتخت این کشور با تشریفات رسمی از رئیس جمهور ترکیه استقبال کرد.

رئیس جمهور ترکیه پس از این مراسم به سمت کاخ «بیان» حرکت کرد، جایی که قرار است در آنجا دیدار دوجانبه ای با امیر کویت داشته باشد و دیدار دیگری هم بین هیئت های دو کشور برگزار شود.

انتظار می‌رود اردوغان پس از مذاکرات و توافق‌نامه‌هایی که قرار است بین دو کشور امضا شود، در یک ضیافت شام رسمی به میزبانی امیر کویت شرکت کند.

رئیس جمهور اردوغان را در سفر به کویت، هاکان فیدان وزیر امور خارجه، ابراهیم کالین، رئیس سرویس اطلاعات، آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، مهمت شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی، یاشار گولر وزیر دفاع، محمد فاتح کاسیر وزیر صنعت و فناوری و اومر بولات وزیر بازرگانی همراهی می کنند.

سفر رئیس جمهور ترکیه به کشورهای حاشیه به خلیج فارس که شامل کویت، قطر و سلطان نشین عمان می‌شود، به دعوت رهبران این سه کشور انجام می‌شود و تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت. قرار است در این سفر دوره ای به مسائل مختلف بین المللی و منطقه ای به ویژه تحولات غزه پرداخته شود.