اعلام آمادگی بلاروس برای گفتگو با ناتو با هدف تضمین امنیت در شرق اروپا

وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد که مینسک با وجود اختلاف‌های جدی با غرب، همچنان آماده گفتگو با ناتو است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ریفرم، وزارت دفاع بلاروس آمادگی خود را برای گفتگو با کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای تضمین امنیت در منطقه اروپای شرقی اعلام کرد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی والری ریوِنکا رئیس مرکز همکاری نظامی بین‌المللی و دستیار وزیر دفاع بلاروس در امور همکاری نظامی بین‌المللی، روابط بلاروس با کشورهای غربی و ناتو همچنان دشوار است.

ریوِنکا اعلام کرد که تنش‌ها در گفتگوها ناشی از اختلاف نظر در مورد سیاست خارجی و امنیت است؛ وی سپس استدلال کرد که غرب «می‌خواست بلاروس را تابع منافع خود کند».

وی سپس گفت: طبیعتاً ما با این موضوع موافق نیستیم. ما سیاست خودمان را داریم؛ از جمله سیاست حسن همجواری و سیاست تضمین امنیت در منطقه اروپای شرقی. این با دیدگاه‌های غرب در تضاد است و کل وضعیت جاری بر روابط ما با کشورهای غربی، با اتحادیه اروپا و بر این اساس، با کشورهای عضو ناتو تأثیر گذاشته است.

