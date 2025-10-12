  1. بین الملل
لوکاشنکو: می‌دانم چرا ترامپ به اوکراین «تاماهاوک» نمی‌دهد

رئیس جمهور بلاروس در تشریح چرایی عدم ارسال موشک های «تاماهاوک» از سوی ترامپ به اوکراین گفت: برای هر اقدامی، راهکار متقابلی وجود دارد و رئیس جمهور آمریکا به خوبی از این موضوع آگاه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس امروز یکشنبه گفت که باور ندارد آمریکا موشک‌های تاماهاوک را به اوکراین تحویل دهد.

رئیس جمهور بلاروس در مصاحبه‌ای با پاول زاروبین روزنامه‌نگار روسی در این خصوص توضیح داد: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برخورد با مسائل حساس روش خاصی دارد. او گاهی اوقات تنش را تشدید می‌کند و گاهی اوقات عقب نشینی می‌کند. بنابراین، فکر نمی‌کنم موشک‌ها ارائه شوند.

الکساندر لوکاشنکو، سپس افزود: برای هر اقدامی، راهکار متقابلی وجود دارد و رئیس جمهور آمریکا به خوبی از این موضوع آگاه است، بنابراین من معتقدم که اوضاع به اینجا نخواهد رسید. دلیل اصلی کند شدن روند مذاکرات درباره حل و فصل مناقشه اوکراین موضع ولودیمیر زلنسکی است. زلنسکی باید سریع‌تر درباره مذاکرات حل و فصل مناقشه اوکراین تصمیم گیری کند؛ روسیه در خطوط مقدم در حال پیشروی است. برخی از همسایگان غربی اوکراین همین حالا هم آماده‌اند تا بخشی از این کشور را تصاحب کنند.

