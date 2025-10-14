به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بلتا»، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس میگوید که تامین موشک دوربرد تامهاوک برای اوکراین، جنگ جاری در این کشور را حل نخواهد کرد و صرفا شرایط را به سمت جنگ هستهای تشدید میکند.
لوکاشنکو تاکید کرد: تامهاوکها مشکل را حل نخواهند کرد بلکه وضعیت را تشدید کرده و به سمت جنگ هستهای سوق میدهند. شاید دونالد ترامپ(رئیس جمهور آمریکا) بهتر از هر کسی این را درک کند، زیرا او آنطور که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روی آن حساب کرده است، برای تحویل این سلاح مرگبار جهت حمله به عمق خاک روسیه عجلهای ندارد،» رهبر بلاروس گفت.
رئیس دولت خاطرنشان کرد که مردم روسیه و دولت این کشور مصمم به برقراری صلح در اوکراین هستند.
نظر شما